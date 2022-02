Jack Savoretti sposta il tour 2022 a dicembre

Il tour di Jack Savoretti cambia: le date previste dal 25 febbraio al 5 marzo verranno rinviate a partire da dicembre 2022

L’attuale situazione non rende possibile il routing del tour Europeo per come era stato inizialmente immaginato e pianificato. Di conseguenza, le date previste dal 25 febbraio al 5 marzo verranno rinviate a partire da dicembre 2022.

*EUROPIANA TOUR 2022

5 DICEMBRE – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

6 DICEMBRE – TEATRO CARLO FELICE – GENOVA

8 DICEMBRE – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – ROMA

10 DICEMBRE – TEATRO VERDI – FIRENZE

12 DICEMBRE – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI – MILANO

13 DICEMBRE – TEATRO EUROPAUDITORIUM- BOLOGNA

«Avevo scelto di iniziare il tour dall’Italia proprio perché, dopo due anni di restrizioni, avevo bisogno di tutto il calore e l’affetto che solo il pubblico italiano sa dare. Ci sarebbe servito per levare la ruggine che si è accumulata in questi anni di stop forzato e nessun Paese mi fa sentire a casa come l’Italia – spiega JACK SAVORETTI – La situazione attuale, però, è ancora molto difficile e interferisce con la logistica necessaria alla realizzazione di un tour come il nostro. Questo disco è nato per far divertire le persone in tutta libertà. È per questo motivo che mi trovo oggi costretto a comunicare il rinvio del tour in Italia. I live si terranno a partire da dicembre, nella speranza di divertirci tutti insieme sul palco».

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date.

Chi non intende usufruire del biglietto già acquistato, ha tempo fino al 2 marzo per presentare su www.ticketone.it la richiesta di rimborso monetario.

In alternativa, è sempre possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato TicketOne per lo scambio di biglietti.