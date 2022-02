Disponibile in libreria “Lovers in Art. Dieci coppie di artisti e amanti”, la graphic novel che racconta dieci celebri coppie che hanno fatto la storia dell’arte

Quando l’arte e la passione si incontrano nascono storie indimenticabili, a volte tormentate, mai banali. La storia dell’arte è segnata da questi incontri fatali, vissuti all’insegna della condivisione e di una rivalità più o meno esplicita. E’ in libreria “Lovers in Art”, la graphic novel – edita da 24 ORE Cultura con le illustrazioni di Giancarlo Ascari, in arte Elfo, e Pia Valentinis – che racconta, attraverso i momenti chiave della loro vita comune, le aspirazioni e le difficoltà, le complicità e i sodalizi di dieci celebri coppie che hanno fatto la storia dell’arte.

Con oltre cento tavole interamente scritte e illustrate a quattro mani, il volume racconta spaccati di vita in cui le tensioni artistiche e affettive si sono intrecciate e scontrate in modi nuovi, producendo capolavori estetici, disastri umani e grandi amori.

Tra le pagine del libro i lettori potranno così scoprire le storie di Dante Gabriel Rossetti ed Elizabeth Siddal, August Rodin e Camille Claudel, Gustav Klimt ed Emilie Flöge, Amedeo Modigliani e Jeanne Hébuterne, Vasilij Kandinskij e Gabriele Münter, Pablo Picasso e Dora Maar, Salvador Dalì e Gala, Diego Rivera e Frida Kahlo, Alfred Stieglitz e Georgia O’Keeffe, Christo e Jeanne-Claude.

In una società che all’epoca era ancora fortemente impregnata di supremazia maschile, il volume vuole dare nuova luce anche alle donne di queste coppie che non erano solo “mogli, amanti o muse di”, ma geniali pittrici, fotografe, poetesse e scultrici, vere e proprie protagoniste della realtà artistica del loro tempo.

Scheda tecnica

Titolo: Lovers in Art

Editore: 24 ORE Cultura

Illustrazioni di: Giancarlo Ascari e Pia Valentinis

Formato: cartonato 20 x 26 cm

Pagine: 128 pagine interamente illustrate

Prezzo: € 29,90

Codice ISBN: 978-88-6648-559-9

In vendita in libreria e online