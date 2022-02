Il tour di Mannarino cambia ancora le date

Le restrizioni per il Covid costringono Mannarino a spostare ancora le date del suo tour: ecco il programma aggiornato dei concerti

A causa dell’attuale situazione che rende impossibile la programmazione delle date, il tour di Mannarino si sposta.

“La situazione è questa, ma io uno spiraglio lo vedo, e dato che ci credo e che non ce la faccio più a non suonare e che mi manca proprio sentirvi cantare, il tour si sposta in avanti di un paio di mesi nei club, posti più piccoli e con delle regolamentazioni diverse in cui speriamo sarà più facile suonare. Faremo più date in modo da non lasciare nessuno fuori e onestamente, dopo tutto questo silenzio, ogni ora che passerò in più sul palco con i miei amici musicisti e con voi sarà oro! Io uno spiraglio lo vedo, e secondo me sto cielo se apre!”

VUOI ANCORA PARTECIPARE ALL’EVENTO?

* HAI UN BIGLIETTO DI PARTERRE O UN RIDOTTO STUDENTI/DISOCCUPATI? Non devi fare nulla, il tuo biglietto resta valido

NON VUOI PIU’ PARTECIPARE ALL’EVENTO?

* Dal 13 febbraio ed entro il 13 marzo potrai chiedere il rimborso monetario seguendo la procedura riportata alla pagina https://www.rimborso.info/.

NON HAI ANCORA UN BIGLIETTO?

* Vai su ticketone.it e acquista un biglietto per una delle date del tour.

Per ulteriori informazioni scrivere a [email protected]