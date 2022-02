Arriva Gulino: “Pongo” è il singolo d’esordio

“Pongo” è il singolo d’esordio di Gulino, disponibile in radio e nei digital store. Il brano è scritto dallo stesso artista e prodotto da Annachiara Zincone

“Pongo” è il singolo d’esordio di Gulino, in uscita in radio e nei digital store. Il brano – scritto dallo stesso artista, prodotto da Annachiara Zincone per l’etichetta romana YPK, sotto la supervisione di Giampaolo Rosselli – è nato in un periodo molto complicato della sua vita, appena dopo la scomparsa prematura e contemporanea della madre e della nonna.

Pongo è una boccata d’aria, un exit da un labirinto nel quale era rimasto intrappolato. La musica come il ricordo di sua madre rappresenta la spinta ad andare avanti, oltre le avversità, è un appiglio e un aiuto.

https://youtu.be/l_4i2NcUIHo

Il brano, delicato ed elegante, rievoca il cantautorato degli anni Settanta, autentico e intimo, dal sound acustico e raffinato senza mai risultare “vecchio”. Hanno partecipato all’arrangiamento, il pianista classico Federico Roscioli e il chitarrista Jacopo Mariotti.

“Pongo – racconta lo stesso Gulino – è una canzone profonda che tratta il disagio e le difficoltà che s’incontrano provando a uscire dai momenti bui, tutto sembra essere inconsistente e senza una forma stabile. Ma quella forma, a cui vorremmo tendere, diventa pongo sotto le nostre mani, plasmabile a nostro piacimento, mai solido, ma comunque in grado di darci la forza necessaria per andare avanti e affrontare le sfide che restano”.

https://www.instagram.com/gulino.official

Lorenzo Gulino, in arte Gulino, è un artista romano classe 1996. Il suo amore per l’arte e la poesia, trasmessogli dalla mamma e dalla nonna, gli fa scegliere gli studi artistici e frequenta il Liceo Artistico Ripetta di Roma.

Si approccia allo studio della chitarra durante il periodo dell’adolescenza e inizia a scrivere canzoni sfogliando le poesie di suo nonno Mario Gulino, che, pur non avendo mai conosciuto, ha avuto una forte influenza nella sua scrittura dei testi.

Con il passare degli anni Lorenzo approfondisce lo studio del canto moderno e della scrittura affidandosi alla guida di Annachiara Zincone. Con lei comincia un percorso di studi e approfondimento musicale. Nascono così i primi inediti e Lorenzo scrive più di 20 canzoni e continua negli anni la sua strada entrando a far parte dell’etichetta YPK, seguendo la progettazione discografica di Giampaolo Rosselli.

La sua scrittura è tipicamente cantautorale, poetica, sincera e senza veli.