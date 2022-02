Previsioni meteo 18 febbraio 2022: fase di tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 18 febbraio 2022: l’alta pressione regala una nuova fase di tempo stabile ma nel weekend torneranno le piogge

Un promontorio anticiclonico si espande sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo stabili in Italia. Dopo il maltempo che ha caratterizzato l’inizio di questa settimana, il sole è tornato dunque protagonista sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo, con cieli in prevalenza sereni e clima asciutto, ad eccezione di pioviggini sparse sulla Liguria. Temperature massime in ulteriore aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani l’alta pressione tenderà a cedere gradualmente al Nord, dove non mancheranno piogge e nevicate sull’arco alpino. Le precipitazioni si estenderanno nel corso del pomeriggio anche alla Toscana e all’Umbria. Domenica, tempo più stabile ma con maggiore copertura nuvolosa al Centro e possibilità di piogge nelle zone interne del Centro, con nevicate sull’Appennino.

Intanto per oggi, venerdì 18 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità bassa anche compatta su coste e pianure ma con tempo stabile, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità soprattutto su coste e pianure, deboli piogge sulla Liguria. In serata ancora molte nuvole ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge su Liguria e Friuli. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità anche bassa sulle coste tirreniche, maggiori aperture altrove. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole, deboli piogge sulle coste di Toscana e Lazio. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime in aumento e massime in lieve calo al Nord, minime e massime in rialzo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.