Previsioni meteo 17 febbraio 2022: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 17 febbraio 2022: dopo il maltempo di inizio settimana torna l’alta pressione. Sole sull’Italia e temperature in aumento

Condizioni meteo di nuovo all’insegna della stabilità sull’Italia dopo il maltempo che a inizio settimana ha colpito dapprima le regioni del Nord e del Centro e, ieri, anche quelle del Sud. Il nucleo instabile ha lasciato definitivamente la nostra Penisola e la contemporanea rimonta dell’alta pressione garantirà il ritorno del sole e del clima gradevole nelle ore centrali. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile su tutte le nostre regioni, con temperature massime in rialzo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni avremo poche variazioni di rilievo. Un robusto campo di alta pressione terrà infatti le perturbazioni lontane dall’Italia. Il tempo risulterà stabile e in prevalenza soleggiato anche per tutto il prossimo fine settimana, con temperature in aumento e su valori superiori alle medie stagionali.

Intanto per oggi, giovedì 17 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino nubi basse su Pianura Padana e Liguria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio maggiori schiarite su Lombardia ed Emilia Romagna, persistono gli addensamenti sul golfo di Venezia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ancora nubi basse su coste e pianure, sereno sui rilievi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli velati su tutte le regioni.

In Toscana condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio sia in mattinata sia poi al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare in transito; isolate piogge sullo stretto di Messina. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata nessuna variazione di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria locali piogge al mattino sul Tirreno, asciutto sui restanti settori con nubi sparse; al pomeriggio le condizioni del tempo saranno stabili con molte nubi irregolari. Nessuna variazione attesa nel corso delle ore serali.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento al nord e sulla Sardegna, in lieve calo altrove; massime in generale rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.