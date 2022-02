OwlKitty sul Titanic: il video è virale sui social

Il nuovo video di OwlKitty, nella parodia sul Titanic, è virale: ha già totalizzato oltre 1 milione di visualizzazioni su YouTube

Dopo Jurassic Park, Alien, Lo Squalo e Love Actually, OwlKitty è tornato con una nuova parodia. Questa volta il gatto nero più famoso del mondo è il protagonista del film più romantico per antonomasia: Titanic.

OwlKitty compare in alcune delle scene più iconiche del film, diventando l’amore felino di Leonardo DiCaprio, aka Jack Dawson. Il risultato, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è davvero spassoso!

Chi è OwlKitty?

Lizzy è una gatta nera di 4 anni che vive a Protland con la sua famiglia umana, composta dal filmaker Tibo Charroppin e dalla content editor Olivia Boone. A causa della sua forma a ‘pera’, del viso tondo e delle pupille grandi, i suoi proprietari le hanno affibbiato il nomignolo di “gufo”, ‘owl’ in inglese, da qui il nome d’arte OwlKitty. E’ salita alla ribalta nel 2018, quando Tibo e Olivia hanno iniziato a realizzare video parodie di film famosi sostituendo ai protagonisti la loro gatta. Nel giro di pochissimo tempo OwlKitty è diventata famosa sul web, tanto da avere quasi 1 milione di follower su Instagram.

OwlKitty è apparsa in classici come Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, Shining, Titanic, 50 Sfumature di Grigio, Love Actually, solo per citarne alcuni.