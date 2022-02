Fuori il videoclip di “Idea” degli Sugar For Your Lips

Overdub Recordings presenta il videoclip di Idea, nuovo singolo della band alternative-rock calabrese Sugar For Your Lips che anticipa l’album

Il video di Idea nasce dalla collaborazione tra gli Sugar for Your Lips e l’illustratrice e animatrice Giulia Renzi, già chiamata in causa dalla band in passato per la realizzazione di diversi lavori tra cui gli artwork ufficiali dei brani Luna e Confine. Come nel brano, l’immaginario del video parte da un sogno dove Antonio, cantante della band, si ritrova in luoghi sperduti alla ricerca della sua Idea.

Seguendo un faro si unisce al resto della band e si getta nel vuoto, per arrivare alla conclusione che la sua Idea è la musica stessa, ciò che ha sempre inseguito e l’unica cosa che potrà salvarlo.

“Ciò che abbiamo voluto esprimere con questo video è il bisogno di inseguire con tutte le forze ciò che ci fa stare bene. Questo è differente per ognuno di noi: può essere la musica, l’amicizia, l’amore o una semplice idea; l’importante è che ciò che si insegue ci faccia stare bene. In un’epoca in cui il termine ‘idealismo’ viene inteso con un’accezione negativa, noi SFYL restiamo fermamente convinti che l’agire in base alle proprie idee, ai propri ideali, sia l’unica salvezza per non affogare” – SFYL.

Così invece la band a proposito del brano: “Nasce dalla necessità di trovare qualcosa a cui aggrapparsi per non affogare in un mare di merda. Non importa cosa sia: una persona, una sensazione, un luogo, un’idea. L’importante è seguire questo qualcosa. L’immaginario del brano vede una sensazione di stordimento iniziale, dovuto al trovarsi sott’acqua e non riuscire a risalire a galla. Nel mezzo di quello che può sembrare un sogno lucido si intravede una luce, e seguendola riemergiamo dal fondo e ci slanciamo verso ciò che vorremmo essere”.