Fuori il nuovo libro di Iader Fabbri

E’ arrivato in libreria “Ricette vegane e vegetariane anche per onnivori”, il nuovo libro di Iader Fabbri

Dopo il grande successo dei best seller “Indice di Equilibrio” e “Ricette in equilibrio”, il biologo nutrizionista e divulgatore scientifico aggiunge un terzo capitolo alla collana con un manuale ricco di ricette e informazioni nutrizionali capaci di unire due universi solo apparentemente inconciliabili, veg e non veg

Un alleato quotidiano, trasversale alle convinzioni etiche in fatto di cibo, per ottenere una condizione psicofisica ottimale ed essere in equilibrio ogni giorno, nel rispetto dei gusti e dello stile di vita di ognuno. Tutto questo è il libro “Ricette Vegane e Vegetariane anche per onnivori” di Iader Fabbri, edito da Mondadori Electa, e in uscita domani. Per la prima volta veg e onnivori possono stare insieme alla stessa tavola condividendo gusto, equilibrio e benessere grazie a oltre 50 piatti vegani e vegetariani, pensati per tutti. Gli onnivori troveranno appetitose e originali opportunità gastronomiche per ogni giorno, scoprendo gusti nuovi e sapori inaspettati ma anche un miglior bilanciamento nutrizionale. Vegani e vegetariani, invece, impareranno le migliori strategie culinarie per pilotare i propri ormoni attraverso l’uso del cibo.

Iader Fabbri – biologo nutrizionista e divulgatore scientifico con all’attivo numerosi master nell’ambito della nutrizione e della salute – da sempre insegna come nutrirsi in modo sano e con strumenti applicabili alla vita di tutti giorni e, attraverso la divulgazione scientifica, si pone come obiettivo quello di diffondere una cultura alimentare a 360° e destinata a tutti, bravi in cucina e non. Come, cosa e quando mangi è più importante di quanto mangi. È questa la filosofia di Iader Fabbri, cuore del suo primo libro “L’indice di equilibrio”, un metodo pragmatico per sviluppare una coscienza alimentare e mangiare in modo bilanciato, senza impazzire con calcoli o calorie. Un metodo sviluppato poi nel suo secondo libro “Ricette in equilibrio” dove condivide le strategie per gestire i pasti su base quotidiana, con consigli pratici e ricette gustose e semplici. E quest’ultimo volume, il terzo della “saga Fabbri”, grazie ad approfondimenti, infografiche, menu e suggerimenti pratici per ogni situazione, vuole essere uno strumento di consapevolezza. Perché prima di mangiare bisogna semplicemente saper pensare.

“Questo è un libro a cui tengo particolarmente perché, oltre a contenere utili spunti per tutti e tante ricette pratiche e gustose, mi ha dato l’opportunità di sviluppare ulteriormente il mio metodo permettendomi di ricercare e inventare nuovi piatti seguendo sempre il principio dell’indice di equilibrio, ovvero il mantenimento della glicemia stabile attraverso l’uso consapevole del cibo. Ho scritto questo libro ponendomi due obiettivi fondamentali: il primo è trasmettere a vegetariani e vegani l’importanza di una buona rotazione proteica, e il secondo è far capire agli onnivori che esistono fonti proteiche alternative a quelle che sono soliti assumere e che possono essere integrate nell’alimentazione perché sono già presenti nella nostra cultura culinaria” afferma Iader Fabbri.

Melanzane alla parmigiana, lasagne di verza, avocado toast, muffin alle mandorle: queste e tantissime altre varianti gustose che possono essere realizzate anche dai cosiddetti “negati in cucina” e che sono in grado di mettere d’accordo il gusto e il credo dei veg e degli onnivori, aiutando i primi a bilanciare correttamente le proteine e i secondi ad apprezzare le alternative ai prodotti di derivazione animale.

Per poi fare un giro su e giù per lo stivale grazie a una serie di ricette regionali – come peperonata, carciofi alla romana, pane frattau, e caponata – che, da nord a sud, applicano in modo gustoso i principi del metodo Iader Fabbri: niente diete rigide, niente conteggio delle calorie, ricerca quotidiana dell’equilibrio tra i macronutrienti per garantire un assetto ormonale bilanciato dell’organismo attraverso il cibo.

Ricette vegane e vegetariane anche per onnivori è disponibile in tutte le librerie al prezzo di € 17,90.

A proposito di Iader Fabbri…

Romagnolo doc ed ex atleta, Iader Fabbri è biologo nutrizionista e divulgatore scientifico, e ha conseguito numerosi master nell’ambito della nutrizione e della salute.

Appassionato di comunicazione, attraverso i suoi canali digitali (https://www.instagram.com/iaderfabbri/ https://www.youtube.com/channel/UCmPNPxG2McsCTaUJG61bcyAM) pubblica quotidianamente contenuti DIGITAL E video utili per approfondire i temi della nutrizione e del benessere. Collabora con numerose testate giornalistiche e televisive, per le quali tiene sue rubriche settimanali, e con diversi brand per lo sviluppo di alimenti innovativi in linea con la sua filosofia. Tra i suoi clienti e testimonial figurano uomini e donne di successo, dell’imprenditoria e dello spettacolo, ma anche sportivi, come il campione del mondo di Moto GP Jorge Lorenzo, campioni olimpici, le nazionali di ciclismo e molti calciatori di Seria A. Alle esperienze nel mondo dello sport deve la sua attitudine pragmatica e l’elasticità nel trovare soluzioni alla portata di tutti con una visione concreta e applicabile. Collabora con alcune università italiane nella ricerca sul campo con atleti. Ha pubblicato numerosi libri, di cui gli ultimi due con Mondadori, diventati in poco tempo best seller.