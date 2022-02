Forex: ecco le strategie migliori del momento secondo gli esperti

L’aumento della volatilità nel Forex sta offrendo nuove opportunità d’investimento, con l’indebolimento del dollaro americano da un lato e il rafforzamento dell’euro dall’altro. D’altronde i fattori d’incertezza per il 2022 sono numerosi, tra cui la recrudescenza del Covid-19 a causa delle varianti come la Omicron, l’inflazione elevata e la difficoltà del presidente USA Joe Biden di attuare la propria strategia economica.

In questo contesto non mancano le possibilità per investire nei cross valutari, con tanti movimenti significativi e prospettive interessanti specialmente tra le valute dei paesi emergenti. Tuttavia, per investire in modo consapevole è fondamentale avere una strategia di trading Forex, per operare in maniera efficiente e gestire il rischio in modo ottimale con un’adeguata protezione del capitale.

Le strategie più efficaci per il trading Forex

Tra le strategie specifiche per il forex segnalate nell’approfondimento del portale Brokerforex.it, una delle soluzioni più adatte anche ai principianti è la cosiddetta Supporto/Resistenza. Si tratta di un approccio che si base sull’utilizzo dell’indicatore per l’analisi dei supporti e delle resistenze, parametri che consentono di studiare le oscillazioni ribassiste e rialziste di una coppia di valute Forex.

In questo modo è possibile individuare i trend più interessanti su cui investire, usando strumenti come i pivot point oppure ricavando supporti e resistenze da altri indicatori come le bande di Bollinger. Questa strategia è indicata anche per i trader neofiti, in quanto non richiede una conoscenza approfondita dell’analisi tecnica, ma al contrario è possibile investire in modo intuitivo anche con un livello di base nello studio dei grafici e nell’uso degli indicatori.

Per i trader alle prime armi e intermedi un approccio adeguato è anche lo swing trading sul Forex, una strategia che si concentra sull’identificazione dei momenti correttivi dei prezzi delle coppie valutarie. Questi movimenti possono essere di lieve entità, come avviene per i micro-trend, oppure dei trend più vigorosi. In questo caso si tende spesso ad ampliare il time frame degli investimenti, operando di fatto sul medio termine, tuttavia bisogna considerare con attenzione l’impatto dei costi di overnight.

Per i traders più esperti una strategia Forex da provare è lo scalping, eseguita di solito attraverso sistemi di smart trading come i Forex robot. In questa circostanza si opera con investimenti ad alta frequenza, speculando sulle coppie di valute con time frame particolarmente ridotti. Lo scalping non richiede necessariamente la presenza di un trend, infatti mira a sfruttare la volatilità minima dei prezzi puntando sulla quantità degli eseguiti e un’attenta gestione del rischio tramite gli ordini automatici.

Come costruire una strategia di trading Forex

Che si tratti di trading algoritmico o intraday, positional o swing trading, oppure di scalping, per operare in modo efficace nel Forex è necessario sapere come costruire una strategia operativa. La competenza principale è l’analisi tecnica, perciò bisogna imparare innanzitutto come funziona lo studio dei grafici tramite indicatori e oscillatori. Questa capacità si può maturare attraverso dei libri sul trading, delle risorse online gratuite, un corso formativo o delle videolezioni.

Oltre alla conoscenza dell’analisi tecnica è necessario fare pratica, utilizzando un conto demo messo a disposizione da un broker Forex regolamentato. Il conto dimostrativo permette di muovere i primi passi e testare le proprie strategie senza rischi, sperimentando vari approcci e sistemi di trading in modo sicuro. Ovviamente non tutti i broker propongono questa funzionalità, perciò è importante scegliere sempre un intermediario che fornisca il conto demo.

Inoltre è indispensabile sapere come impostare gli ordini automatici di stop loss e take profit, funzionalità che consentono di chiudere una posizione quando i livelli minimi e massimi di prezzo superano un certo range. Gli ordini automatici sono una tecnica essenziale di risk management, per effettuare investimenti sostenibili a prescindere dalla strategia Forex scelta, proteggendo bene il capitale e rispettando la propensione al rischio che si vuole correre nel trading Forex.