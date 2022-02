Criptovalute: Celo lancia la stablecoin cREAL

Celo lancia una nuova criptovaluta: arriva cREAL, la stablecoin ancorata al Real brasiliano che sarà possibile usare la valuta digitale per le spese quotidiane

Celo l’ecosistema blockchain mobile first e carbon-negative, leader nel settore delle criptovalute, e con numerose applicazioni Web3, annuncia oggi l’attivazione di una nuova stablecoin algoritmica, Celo Real (cREAL). Dopo cUSD e cEUR, due valute digitali ancorate rispettivamente al dollaro e all’euro lanciate da Celo lo scorso anno, cREAL è una stablecoin che opera nel mercato brasiliano che si conferma uno dei più grandi mercati di criptovalute dell’America Latina. cReal, quindi, potrà essere utilizzato per pagamenti rapidi e sicuri da mobile sia per app che per servizi di finanza centralizzata (CeFi), sia decentralizzata (DeFi) sulla blockchain aperta di Celo.

A partire da oggi, gli utenti potranno acquistare cREAL sui più popolari mercati di criptovalute brasiliani: FlowBTC, NovaDAX, e Ripio. Ma non solo, anche Bitfy e Coins, due portafogli di criptovalute ampiamente adottati, hanno integrato cREAL nel loro sistema. Da notare che NovaDAX, Ripio e Bitfy hanno anche inserito l’asset nativo di CELO. Inoltre, l’ecosistema Celo di progetti DeFi che supportano cREAL include: Moola Market, Ubeswap, Valora, Symmetric, Poof.cash, Heymate, Airswap, Celo.tax, Mento.finance, Celo Terminal, CeloWallet.app, e GoodGhosting.

“Il tasso di adozione delle criptovalute nei mercati ad alta crescita, in particolare il Brasile, non solo registra un crescente entusiasmo per questa nuova economia digitale, ma anche l’avanzamento dei casi d’uso nel mondo reale – ha detto Camila Rioja, Latam Lead, Celo Foundation – Questa trazione, combinata con le condizioni normative, di mercato e comunitarie del Brasile, lo posiziona come un ambiente unico, in cui un progetto come Celo potrà prosperare”.

Comprare e vendere con Celo Real

Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di cREAL è quello di permettere agli utenti di scambiare beni digitali e trasferire valore più velocemente, più economicamente e più facilmente con il loro smartphone. Le velocità di transazione sono fino a 5 secondi per blocco, con commissioni sotto 1 centesimo, molto basse rispetto a qualsiasi altra blockchain.

Inoltre, NovaDAX è la prima borsa brasiliana, con più di 50.000 titolari di carta, ad offrire una carta prepagata per criptovalute. Questo permette ai titolari di iniziare a pagare in cREAL i beni e i servizi quotidiani.

Acquista generi alimentari, paga le utenze, compra online con Celo Real

Migliaia di utenti Bitfy, il più grande operatore brasiliano di carte di credito e debito, possono ora caricare cREAL all’interno dell’applicazione mobile per pagare le bollette, ordinare cibo, acquistare carte regalo e pagare presso milioni di commercianti della rete Celo. Gli utenti possono acquistare e interagire con questi beni proprio come con altri beni contenuti nel portafoglio Bitfy, compresi Bitcoin ed Ethereum. A differenza di altre reti, che richiedono agli utenti di possedere il token nativo per le transazioni, i commercianti e i clienti non hanno bisogno di possedere l’asset digitale nativo di Celo (CELO) per poter transare o accettare cREAL.

Guadagna premi e interessi, investi e molto altro con i progetti DeFi

L’ecosistema Celo, con oltre 300 applicazioni decentralizzate (dApp), consente agli utenti di scambiare, prestare, prendere in prestito, guadagnare, con i loro beni in criptovaluta. Sostenendo i progetti DeFi, come Ubeswap, gli utenti possono disporre di un fondo di liquidità con cREAL per accedere a premi elevati o contrarre prestiti collateralizzati in cREAL tramite Moola Market. Queste sono alcune delle opportunità per gli utenti di accedere alla DeFi con cREAL.

Vantaggi degli Stablecoin algoritmici

cREAL è un sistema decentralizzato di stablecoin algoritmici e cripto-collateralizzato che utilizza il Real brasiliano. Gli stablecoin possono aiutare a mitigare il rischio di volatilità delle criptovalute, aiutando a garantire che il valore di un trasferimento segua un valore reale quando viene inviato e consegnato. Rispetto al valore corrispettivo in valuta fiat (monete legali come euro, dollaro e sterlina), le stablecoin algoritmiche che utilizzano un meccanismo di stabilità open source, basato su contratti intelligenti, tendono a mantenere il loro valore in modo più efficiente. Poiché questo tipo di meccanismo di stabilità è anche più trasparente, gli utenti non sono soggetti a credito centralizzato o al rischio di controparte. Come per Celo Dollar (cUSD) e Celo Euro (cEUR), Celo Real (cREAL) è basato su Mento, il protocollo di stabilità di Celo, e supportato da diversi asset digitali nella Celo Reserve, tra cui BTC e ETH.

“La mancanza di trasparenza, le alte commissioni e i lunghi tempi di transazione associati alle monete in valuta fiat, hanno storicamente ostacolato l’esperienza dell’utente – ha detto Markus Franke, Partner cLabs – Al contrario, cREAL può essere scambiato senza problemi in altre valute fiat e beni digitali in pochi secondi, solo usando un numero di telefono cellulare, creando un modo per le persone di utilizzare nuovi prodotti finanziari nelle loro comunità locali”.

Perché cREAL è diventata la nuova stablecoin da lanciare su Celo

Il lancio di cREAL coincide con un forte aumento nell’adozione di criptovalute in Brasile. L’anno scorso, i volumi di scambio in Brasile sono aumentati del 2247% anno su anno. Inoltre, circa il 30% della popolazione brasiliana ora possiede criptovalute, rendendo il Brasile uno dei mercati di criptovalute in più rapida crescita in Sud America. Il Brasile ha anche un fiorente ecosistema Celo: MOSS, la più grande piattaforma ambientale del mondo, è stata la prima ad integrare la riserva Celo con risorse naturali per aiutare a compensare le emissioni di carbonio, e impactMarket, con il suo programma di reddito di base universale, ha fornito aiuti basati su blockchain a oltre 10.000 beneficiari in tutto il Brasile.