Irene Guerrini e Marco Pluviano pubblicano “Le case del soldato”

“Le case del soldato fra bordelli, osterie e il rifiuto del massacro” (Gaspari editore) di Irene Guerrini e Marco Pluviano arriva in libreria

Le Case del soldato furono istituite in gran numero sia al fronte, che in tutta Italia. Crebbero costantemente nel numero e nella qualità e quantità dei servizi offerti ai combattenti. Pur essendo gestite da cappellani, preti – soldato e militari… Lo scopo di questa grande convergenza di sforzi fu la gestione del tempo libero dei soldati, per riaffermare i valori religiosi e patriottici evitando che la stanchezza e l’orrore del massacro potesse condurli al rifiuto della guerra e alla rivolta.

Irene Guerrini e Marco Pluviano, laureati in lettere, studiano da decenni la storia del due conflitti mondiali. Hanno pubblicando volumi e saggi e partecipando a convegni in Italia e all’estero sui temi della giustizia militare durante la Grande Guerra. Per la Gaspari hanno pubblicato Fucilati senza processo. Il Memoriale Tommasi sulle esecuzioni sommarie nella Grande Guerra (2019).

Irene Guerrini e Marco Pluviano / LE CASE DEL SOLDATO fra bordelli, osterie e il rifiuto del massacro

Illustrato con foto inedite

Pagine: 102 Prezzo: € 16,00

In libreria il 17 febbraio