“I Tre Barba” in scena a Fortezza Est con “Don Giovanni”

L’opera lirica irriverente de “I Tre Barba” in scena a Fortezza Est dal 17 al 19 febbraio con il debutto assoluto del loro “Don Giovanni”

Dopo il grande successo di “Così fan tutte” “Il barbiere di Siviglia” e “Rigoletto” torna in scena a Fortezza est dal 17 al 19 febbraio la lirica irriverente de I Tre Barba con il debutto assoluto del loro “Don Giovanni”, un nuovo spettacolo in perfetto stile pop che li vede nuovamente alle prese con Mozart e Da Ponte, con i quali avevano iniziato il loro percorso.

“I Tre Barba” ovvero Lorenzo De Liberato, Lorenzo Garufo e Alessio Esposito si propongono di far conoscere ad un pubblico, popolare e non, la lirica e le sue opere che ai giorni nostri sono perlopiù sconosciute o soltanto sommariamente apprezzate. I tre attori recitano fedelmente e quasi del tutto integralmente i libretti, alternando alla recitazione intermezzi musicali, arrangiando le arie più celebri delle due opere, eseguiti rigorosamente in coro, a cappella, senza l’ausilio di alcuno strumento musicale.

Il Don Giovanni messo in scena da “I Tre Barba” non è il classico “latin lover”, dalle conquiste infinite, irresistibile a tutte e traditore impenitente. O meglio lo è… ma spogliato da tutto il suo fascino e arte seduttiva. In questo divertente e scanzonato allestimento Don Giovanni è un cialtrone, goffo e fanfarone, che vorrebbe magari essere quell’infallibile seduttore che si vanta di essere ma non sempre ci riesce. Le donne intorno a lui si ribellano, lo scacciano e spesso lo illudono, tranne la povera ed isterica Elvira, sinceramente innamorata, rimasta abbagliata dalla possibilità di redimere un uomo che si spaccia per quello che non è, un uomo che probabilmente non è mai esistito e senz’altro non esiste più. A reggergli il gioco è rimasto il solo Leporello, condannato anche lui a sprofondare in questo ginepraio di illusioni e mascalzonate.

Un carnevale oscuro, una mascherata atta a reggere un gioco, una tradizione che vede Don Giovanni emblema del conquistatore.

I Tre Barba si immergono nella finzione, contaminando l’opera, spingendosi sempre più verso il ridicolo, dove la lirica degli impostori prende il sopravvento.

FORTEZZA EST

Via Francesco Laparelli 62 – Roma

17 – 18 – 19 Febbraio 2022 – h 20.30

Biglietti: 12€

www.fortezzaest.com

NB: super green pass obbligatorio come da normativa vigente anti covid-19