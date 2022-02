I concerti europei di Shawn Mendes rinviati al 2023

Shawn Mendes ha annunciato il rinvio al 2023 della parte europea del suo tour mondiale. Tra questi anche i concerti che il cantautore canadese avrebbe dovuto tenere a Bologna (2 Aprile) e Milano (9 Maggio) e che verranno recuperati nella primavera del 2023.

Questa la comunicazione ufficiale emessa dall’Artista: “A seguito della pandemica e delle restrizioni di viaggio ancora in corso oltre che dei problemi logistici in cui incorrono i tour internazionali, la parte europea dello Shawn Mendes Wonder: The World Tour non potrà più avere luogo da Marzo a Maggio 2022 come previsto ed è stata riprogrammata al 2023. Le nuove date possono essere trovate al sito WonderTheTour.com. Tutti i biglietti originali rimangono validi per le nuove date. Gli show Nord Americani del 2022 avranno luogo come previsto”.

I biglietti già in possesso degli spettatori rimangono validi per le nuove date.