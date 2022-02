Bando PRIN 2022: domande fino al 31 marzo

Pubblicato il bando PRIN per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 2022, che prevede uno stanziamento di 749 milioni di euro

Con decreto direttoriale Mur n.74 del 25 gennaio 2022, è stato pubblicato il bando per Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (Prin) 2022, che prevede uno stanziamento di 749 milioni di euro, anche grazie al potenziamento di risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il programma è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica che promuovano il sistema nazionale della ricerca e rafforzino le interazioni tra università ed enti di ricerca, in linea con gli obiettivi tracciati dal Pnrr, e favoriscano la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione.

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata alle ore 15.00 del 31 marzo 2022. Eventuali richieste di chiarimento possono essere richieste, come di consueto, all’Ufficio Programmazione e Grant Office del Cnr, e in particolare all’indirizzo di posta [email protected].

Vedi anche: