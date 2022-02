Previsioni meteo 16 febbraio 2022: maltempo residuo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022: tornano l’anticiclone e il sole al Nord e al Centro, piogge al Sud per il passaggio di una perturbazione

Dopo un inizio di febbraio piuttosto anomalo e mite, ieri l’Italia si è ritrovata sotto l’influsso di una perturbazione che ha riportato la neve a quote basse al Centro-Nord e piogge diffuse, localmente anche di forte intensità. La perturbazione nella giornata di oggi lascerà le aree centro-settentrionali del Paese e si sposterà a Sud, dove avremo condizioni meteo all’insegna del maltempo. Le piogge bagneranno anche le Isole maggiori, mentre altrove il tempo risulterà stabile e soleggiato per la rimonta dell’anticiclone.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il definitivo allontanamento del nucleo instabile e la rimonta dell’alta pressione, da domani riporteranno il sereno su tutta l’Italia. Le piogge resteranno confinate ai margini della nostra Penisola anche nel corso del prossimo fine settimane, con una fase stabile che si preannuncia ancora una volta duratura.

Intanto per oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino tempo generalmente asciutto ma con molte nuvole in transito anche al pomeriggio. Deboli nevicate possibili sulle Alpi di confine generalmente oltre i 700-1000 metri. Nubi basse in formazione tra la sera e la notte su coste e pianure.

Giornata all’insegna del tempo asciutto sul Centro dove avremo nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità alta in transito tra la sera e la notte su tutti i settori ma sempre con tempo stabile.

In Toscana tempo asciutto in giornata con cieli per lo più sereni su gran parte della regione, locali foschie al mattino nelle zone interne; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con cieli sereni su tutto il territorio.

Tempo instabile al mattino sulle regioni del Sud con piogge sparse soprattutto sui settori Peninsulari. Tra pomeriggio e sera ancora fenomeni soprattutto su Puglia, Calabria e Sicilia con neve sui rilievi oltre i 1100-1200 metri, più asciutto altrove. Migliora dalla notte.

In Calabria instabilità diffusa nella giornata con piogge sparse al mattino e al pomeriggio con Neve sui rilievi oltre 1200 metri di quota; precipitazioni anche in serata sia sulle coste che sulle zone interne.

Temperature minime in generale calo su tutta la Penisola, massime in aumento al Centro-Nord e in diminuzione al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.