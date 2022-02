Previsioni meteo 15 febbraio 2022: ultime ore di maltempo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 15 febbraio 2022: perturbazione in transito sull’Italia, con piogge e nevicate sulle regioni centro-settentrionali

La terza settimana di febbraio è iniziata con condizioni meteo all’insegna del maltempo a causa del cedimento dell’alta pressione e del contemporaneo arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Dalla giornata di ieri piogge e nevicate sui rilievi stanno interessando le regioni del Nord e del Centro Italia, con sconfinamenti anche al Sud peninsulare. Nella giornata di oggi avremo ancora condizioni di forte maltempo su gran parte delle regioni italiane, con neve a quote basse sull’arco alpino e Appennino settentrionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la perturbazione scivolerà verso le regioni meridionali, dove non mancheranno piogge e nevicate a quote medio-alte sui rilievi. Da giovedì il definitivo allontanamento del nucleo instabile e la rimonta dell’anticiclone riporteranno il sereno su tutta l’Italia: la fase stabile durerà anche per tutto il prossimo fine settimana.

Intanto per oggi, martedì 15 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino piogge diffuse su tutte le regioni con temporali sparsi e neve a quote collinari o di bassa montagna. Al pomeriggio nessuna variazione con maltempo diffuso su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e neve sui rilievi fino in alta collina. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino precipitazione sparse su Toscana, Umbria e Lazio con neve oltre i 1300 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora maltempo con precipitazioni sparse, più asciutto sul Marche e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse su Umbria, Toscana e Lazio, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi con piogge in Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nuvolosità in transito su tutte le regioni e deboli piogge in Sardegna. In serata nuvolosità irregolare su tutte le regioni con possibili piogge isolate su Calabria e Sardegna. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in aumento e massime in calo al Nord, stazionarie o in rialzo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.