Previsioni meteo 14 febbraio 2022: San Valentino con il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 14 febbraio 2022: nuovo peggioramento del tempo per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge al Nord e al Centro

Condizioni meteo all’insegna del maltempo nel giorno di San Valentino, a causa del cedimento dell’anticiclone che lascia spazio all’arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Nella giornata di oggi avremo un graduale peggioramento del tempo a partire dalle regioni del Nord e del Centro Italia, con piogge e nevicate sui rilievi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani insisterà il maltempo su gran parte delle nostre regioni, con precipitazioni che localmente potranno essere anche di forte intensità. Il break instabile avrà però breve durata perché nel resto della settimana una nuova rimonta dell’alta pressione riporterà il sole su tutta la Penisola.

Intanto per oggi, lunedì 14 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole con piogge sparse sui settori nord-occidentali. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sui medesimi settori, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata peggiora con forti piogge su tutte le regioni e neve fino a quote collinari e fino in pianura nella notte, in Appennino solo dai 1200 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni, nevose oltre i 1100 metri, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora piogge tra Lazio e Toscana, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino deboli piogge solo in Campania, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni nubi sparse e schiarite. In serata locali piogge tra Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime stabili e massime in calo al Nord, stazionarie al Centro e in aumento sulle regioni del Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.