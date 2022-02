Lionel Richie cancella “Hello” Summer Tour 2022

Lionel Richie ha annunciato la cancellazione dei concerti del suo “Hello” Summer Tour 2022 che comprendeva anche lo show di Marostica

Lionel Richie ha annunciato la cancellazione dei concerti del suo “Hello” Summer Tour 2022 che comprendeva anche lo show che si sarebbe dovuto tenere a Marostica il prossimo 20 Luglio.

Questa la dichiarazione dell’Artista: “Dato che il Covid e le sua varianti continuano ad avere un impatto sul mondo ho deciso di cancellare il mio tour Europeo previsto per quest’estate. La cosa più importante per me è la salute dei miei fans, della band e del crew. Spero che mi comprendiate e spero di vedervi tutti molto presto quando potremo riunirci in sicurezza”.

I possessori di biglietti potranno ottenerne il rimborso attraverso i canali di acquisto.