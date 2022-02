Farmaceutica: UCB acquisice l’americana Zogenix

UCB ha concluso un accordo definitivo in base al quale acquisirà Zogenix, una società biofarmaceutica americana con sede in California

UCB ha concluso un accordo definitivo in base al quale acquisirà Zogenix, una società biofarmaceutica americana con sede in California che commercializza e sviluppa terapie per malattie rare, in particolare l’epilessia. La transazione totale è valutata fino a circa 1,9 miliardi di dollari / 1,7 miliardi di euro.

Secondo i termini dell’accordo, UCB inizierà un’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni in circolazione di Zogenix per un prezzo di acquisto per azione di US$ 26,00 in contanti alla chiusura, più un diritto di valore contingente (CVR) per un potenziale pagamento in contanti di US$ 2,00 all’approvazione dell’UE entro il 31 dicembre 2023, di Fintepla come farmaco orfano per il trattamento della sindrome di Lennox-Gastaut (LGS). Il corrispettivo anticipato rappresenta un premio del 72% per le azioni Zogenix sulla base del prezzo medio ponderato a 30 giorni delle azioni di chiusura di Zogenix prima della firma.

La transazione amplierà e svilupperà il ruolo di UCB nella terapia dell’epilessia, in particolare aggiungendo Fintepla (fenfluramina per soluzione orale) alla linea di prodotti esistenti di UCB. Il farmaco è stato approvato dall’Fda e dall’Ema per il trattamento delle crisi associate alla sindrome di Dravet in pazienti di due anni e più.

La sindrome di Dravet è un’epilessia rara, pericolosa per la vita, a insorgenza infantile, caratterizzata da crisi frequenti e gravi resistenti al trattamento, che sono particolarmente difficili da trattare.

Zogenix sta anche cercando indicazioni per l’uso nel trattamento delle crisi associate ad altre epilessie rare, la sindrome di Lennox-Gastaut (LGS) e in un’epilessia genetica chiamata CDKL5 Deficiency Disorder (CDD) e sta collaborando con Tevard Biosciences per identificare e sviluppare potenziali terapie geniche di prossima generazione per la sindrome di Dravet e altre epilessie genetiche. L’azienda ha un ulteriore programma di sviluppo in fase avanzata, MT-1621, in una malattia mitocondriale chiamata carenza di TK213.