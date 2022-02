Dario Nanì per la prima volta in mostra a Roma a Casa Vuota

Arriva per la prima volta a Roma la pittura cristallina e sensuale di Dario Nanì (1993), artista siciliano operante a Bologna. La mostra a Casa Vuota fino al 20 marzo 2022

Arriva per la prima volta in mostra nella capitale la pittura cristallina e sensuale di Dario Nanì (1993), artista siciliano operante a Bologna. Casa Vuota, lo spazio espositivo indipendente di via Maia 12 a Roma, ospita fino al 20 marzo 2022, la sua prima mostra personale, intitolata Altri fiori per camera tua e curata da Francesco Paolo Del Re e Sabino de Nichilo.

Per la visita è necessario prenotarsi al numero di telefono 3928918793 oppure all’email [email protected]

Dipinti, disegni e collage abitano lo spazio espositivo domestico del Quadraro utilizzando la metafora del trasloco, a partire dal ricordo di un mazzo di fiori visto una volta in una camera da letto perduta nella memoria.

“Nell’immaginare questa mostra mi ha guidato l’idea del trasloco”, racconta Nanì. “Quando svuotiamo i nostri cassetti, ci accorgiamo di avere conservato nel tempo oggetti appartenenti a diverse persone. Oggetti smarriti, ognuno dei quali si porta dietro un nome, una sensazione. Così sono i miei dipinti, che si trascinano dietro la memoria di persone che ho incontrato e luoghi che ho visitato, che di volta in volta si rinnova”.

Tra le carte da parati consunte di Casa Vuota trovano posto visioni di spiagge rosa, la fitta vegetazione dei boschetti e giovani corpi nudi che si dispongono all’amore, con una vibrazione impregnata di una sensualità irrequieta e furtiva. Ragazzi attendono tra il mare e la boscaglia, un grande autoritratto emerge dal passato e poi fughe mediterranee, spiagge nudiste, facce piene di sogni, Narcisi indolenti che sarebbero piaciuti al barone Wilhelm von Gloeden, forse inconsapevoli della loro bellezza.