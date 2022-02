“Curve-insidia mortale” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 in onda il film “Curve-insidia mortale”. La trama del thriller mozzafiato con la regia di Ian Softley

Mercoledì 16 febbraio alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) per il ciclo Survival Thriller va in onda in prima visione “Curve – Insidia mortale” di Ian Softley. Nel film, la giovane Mallory è in viaggio da sola in auto per raggiungere i suoi amici, con i quali passerà una vacanza, ma quando la ragazza offre un passaggio all’uomo sbagliato, il suo viaggio si trasforma in un incubo: l’unico modo che Mallory ha per sfuggire al malintenzionato è far sbandare la macchina e provocare un incidente. Nel cast, Julianne Hough, Teddy Sears, Madalyn Horcher, Drew Rausch. Un thriller teso e ricco di ritmo che si fa forte di un soggetto accattivante capace di tenere incollato lo spettatore allo schermo.