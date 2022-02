Alessandro Masi nella giuria del Latina Film Festival

Secondo colpo di Gangemi per il Latina Independent Film Festival: Alessandro Masi, pioniere della distribuzione e del marketing, in Giuria

Prometteva scintille sin dagli albori questo nuovo progetto del Regista e Direttore Artistico Daniele Gangemi (vero e proprio re Mida dei festival di cinema indie, noto da tempo per il suo “Golden Touch”), che si candida ad essere davvero l’evento cinematografico indipendente dell’anno, ma nessuno avrebbe mai osato immaginare tanto!

Il neo-nato Latina Independent Film Festival così, grazie ad un’intuizione determinante del Presidente Caterina Maria Grillo, inizia da subito ad attenzionare l’aspetto nevralgico e determinante della “distribuzione”, mostrando così una consapevolezza ed una competenza relative alle dinamiche ed alle problematiche del settore che spesso sfugge persino ai festival più navigati.

Infatti, come in uno di quei film “scritti bene”, dove tutto fila liscio e tutto torna, dopo l’ufficializzazione nelle ultime ore della carica di Presidente Onorario del Festival conferita al Dott. Enzo De Amicis, noto ed impegnato professionista di Latina, arriva con la precisione di un congegno ad orologeria la notizia che Alessandro Masi, professionista dello spettacolo con oltre 10 anni di esperienza tra Europa e Stati Uniti nelle vendite internazionali, distribuzione e produzione esecutiva, entra a far parte ufficialmente dell’Emerita Giuria della prima, storica ed epica edizione del Latina Independent Film Festival!

Masi, ricordiamo per i più distratti, è stato in un primo momento Head of Content per la piattaforma VOD OwnAir.it, pioniere della distribuzione e del marketing digitale-cinematografico e della programmazione di film d’autore come Kaboom, Enter the Void, 4:44 Last Day on Earth, supervisionando le acquisizioni, curando la produzione esecutiva di prodotti originali premiati con un Golden Globe italiano, curando la distribuzione digitale di biblioteche di terze parti come BiM, Rai Cinema, Koch Media.

Successivamente si è spostato a lavorare a Los Angeles per aziende come Myriad Pictures, Fremantle, Cohen Media, Sierra/Affinity, Electric Entertainment, American Zoetrope, curandone lo sviluppo, le vendite internazionali e la distribuzione di titoli tra cui Barney Thomson, American Gods, The Young Pope, The Salesman, Captain Fantastic, Manchester by the Sea, Molly’s Game, Atomic Blonde, Bad Samaritan, The Outpost, The Family Whistle.

Alessandro Masi infatti è un esperto riconosciuto degli aspetti più rilevanti del business cinematografico internazionale e sostenitore di strategie innovative di marketing e distribuzione, non a caso frequenta regolarmente i principali mercati e festival cinematografici, premia i migliori film a Francofilm, LA Web Fest, Lucania Film Festival, Nòt Film Fest e, tra gli altri, ha ricevuto anche il Premio Eraclea come illustre professionista nel suo campo.

Masi vanta laurea in Economia Aziendale presso UniSiena, Master in Media Management presso Bocconi, MBA presso Hult, attestato in Business of Entertainment presso UCLA e insegna economia cinematografica al CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia).

A tutti ciò si aggiunga che è consulente del National Film Center, in Moldavia e, dal 2018, Membrodella European Film Academy.

Come detto, Alessandro Masi da oggi entra anche ufficialmente a far parte dell’Emerita Giuria del Latina Independent Film Festival, al fianco del già annunciato Scrittore, Regista, Interprete e Iena Michele Cordaro, e sotto la sapiente guida dell’Illustre Presidente Roberto Bessi.

Bisogna ammettere dunque senza dubbio alcuno, ricordando le sagge parole latine “Tanti est exercitus, quanti imperator”, che Gangemi, da scaltro ed esperto “Imperatore”, sta sapendo scegliere bene, uno per uno e senza trascurare nessuno, tutti i componenti del suo “sacer exercitus” per questa avvincente battaglia in nome del Cinema Indipendente!