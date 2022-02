Startup Visa e Startup Hub: riaperte le candidature

Riaprono le candidature per Italia Startup Visa e Startup Hub promossi dal Ministero dello sviluppo economico: candidature aperte fino al 17 marzo 2022

Italia Startup Visa è uno strumento strategico per attrarre talenti e innovazione nel nostro Paese. Il programma promosso dal Ministero dello sviluppo economico si rivolge agli imprenditori provenienti da Paesi extra-UE che intendono avviare in Italia, individualmente o in team, una nuova startup innovativa, ed offre l’opportunità di richiedere un visto d’ingresso di un anno per lavoro autonomo in Italia attraverso una procedura digitale veloce e gratuita.

Sono oltre 500 le candidature arrivate in questi anni provenienti da più di 50 diversi paesi extra UE.

Con il programma Startup Hub, l’applicabilità della procedura semplificata prevista da Italia Startup Visa viene estesa ai cittadini non UE che già risiedono in Italia con regolare permesso di soggiorno e che intendono rimanere nel nostro Paese per costituire una startup innovativa.

