Salvatore Cameli spiega “Il rischio fiscale in azienda”

Per la collana Management Tools, la casa editrice Franco Angeli pubblica il nuovo libro di Salvatore Cameli dal titolo “Il rischio fiscale in azienda”

CFO, manager e imprenditori troveranno in questo libro un valido ausilio per prendere delle decisioni che possono rivelarsi di fondamentale importanza per l’azienda. La consapevolezza delle conseguenze di natura economica e penale, che possono derivare dalla violazione della normativa fiscale, induce le grandi aziende a fare il possibile affinché il tutto, fiscalmente parlando, fili liscio: in tali realtà, prevenire criticità di natura tributaria è una vera e propria ossessione! Nella maggior parte dei contesti imprenditoriali, invece, il rischio fiscale è spesso percepito come un fastidio: una spina nel fianco, la cui gestione è frequentemente delegata a professionisti esterni e alle risorse interne. In questo libro, operando una semplificazione estrema dei concetti, il lettore viene preso per mano e accompagnato passo dopo passo a capire come evitare di giocare la partita contro il fisco, ovvero come giocarla al meglio delle possibilità.

Salvatore Cameli – “Il rischio fiscale in azienda”

Casa Editrice: Franco Angeli

Collana: Management Tools

Genere: Saggio/Diritto

Pagine: 136