“Non sposate le mie figlie!” su Rai 5: la trama e il finale

Una commedia per sorridere e riflettere: in prima serata su Rai 5 il film “Non sposate le mie figlie!”. Ecco la trama

Claude e Marie Verneuil, sono una coppia borghese, cattolica e molto “vecchio stampo”. Tuttavia, per dimostrare di avere una mentalità aperta hanno accettato loro malgrado i matrimoni di tre delle loro quattro figlie: la prima ha sposato un musulmano, la seconda un ebreo e la terza un cinese. Tutte le speranze di vedere finalmente in famiglia un matrimonio in chiesa risiedono quindi nella più giovane delle quattro che ha incontrato un bravo giovanotto cattolico.

E’ la storia che Philippe de Chauveron porta nel film “Non sposate le mie figlie!”, in onda martedì 15 febbraio alle 21.15 su Rai5, senza interruzioni pubblicitarie e disponibile in lingua originale. Nel cast Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau.