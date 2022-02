Le più grandi vincite al casinò della storia

Per alcune persone, vincere in un casinò è una questione di fortuna, per altri è una questione di strategia. Tuttavia, alcune persone vincono grandi jackpot o sono fortunate con i loro biglietti della lotteria. In questo articolo, vi presenteremo le 5 maggiori vittorie.

Negli ultimi anni, sempre più persone hanno iniziato a giocare ai giochi di casinò sul loro PC. Va detto che giocando a migliori casino online si possono vincere anche grosse somme di denaro. Un casinò online può essere un ottimo posto per vincere il jackpot sulle slot progressive o sui giochi con dealer dal vivo.

Elmer Sherwin – 21 milioni di dollari

Elmer Sherwin era un semplice americano che aveva un po ‘ di soldi e andava in vacanza a Las Vegas. In soli 5 minuti dall’inizio del gioco, ha vinto 5 milioni di dollari. Oggi è molto più facile quando si gioca in un casinò online. Non hai nemmeno bisogno di andare a Las Vegas, tutto ciò di cui hai bisogno è un conto di casinò online e una buona connessione internet.

Con i soldi, ha fatto un viaggio intorno al mondo. Per la seconda volta, Sherwin è riuscito a vincere 21 milioni di dollari. Una vittoria così grande ha contribuito a far entrare Sherwin nella storia del gioco d”azzardo.

Cerry Parker – 30 milioni di dollari

Cerry Parker è un miliardario australiano, titolare dell’Ordine dell’Australia e fondatore delle World Series of Cricket. Il gioco d”azzardo nei casinò ha avuto i suoi alti, ma anche i suoi bassi. Nel 1999, ha perso 28 milioni di dollari a Londra, ma ha avuto la fortuna di vincere 30 milioni di dollari al MGM Grand Casino di Las Vegas.

La sua visita era sempre benvenuta nei casinò più grandi, ma era foriera dell”alto rischio per questi stabilimenti. Cerry non solo giocava nei casinò, ma era anche il proprietario di maggioranza di una catena di casinò a Macao. Questa occupazione gli ha portato un reddito abbastanza alto.

Cynthia Jay – 35 milioni di dollari

Cynthia Jay – una normale cameriera di Las Vegas ha vinto 35 milioni di dollari su una slot machine. In questo giorno fortunato, Cynthia ha festeggiato il compleanno della sua futura suocera al casinò. Ha diviso la vincita tra i membri della sua famiglia. Questa ricchezza ha reso la vita della famiglia molto più facile. È riuscita a perdere la somma di 27 dollari anche se ne aveva solo 30.

Purtroppo, qualche mese dopo ha avuto un incidente e si è ritrovata su una sedia a rotelle. In un’intervista, ha detto che avrebbe preferito lavorare come cameriera piuttosto che stare in piedi da sola. Da allora ha scritto diversi libri sulla sua vita.

Peter – 38 milioni di dollari

Questo caso vincente è unico perché Peter era sdraiato sul suo divano una sera a scommettere su una slot machine – come al solito Arabian Nights. È stata questa slot a portargli una vincita di così grande importo. L”esempio è unico perché è l”unica volta che il giocatore è stato in grado di vincere una somma così grande in un casinò online.

Archie Karas – 40 milioni di dollari

Archie è nato in un villaggio sull”isola di Cefalonia in Grecia. La sua famiglia viveva in condizioni disagiate, quindi Archie ha dovuto guadagnarsi il suo denaro da adolescente. In gioventù, Archie ha iniziato a giocare d”azzardo.

Da adolescente, fu costretto ad aiutare suo padre nei lavori di costruzione. Una volta a Los Angeles, ha lavorato come cameriere. Nel corso del tempo, si interessò al biliardo. Si è poi interessato al poker e dopo qualche anno è diventato un famoso giocatore di poker negli Stati Uniti.

All”Horseshoe Casino ha vinto più di un milione tre volte in una sola sera giocando a dadi. È stato anche qui che ha guadagnato 4.000.000 di dollari. In soli 8 mesi, il budget di Archie era aumentato così tanto che passò da 50 a 40.000.000 di dollari. Questo divenne la sua più grande vittoria al casinò e stabilì un record unico.