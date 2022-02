“I segreti di Wind River” su Rai 4: la trama del film

Prima serata thriller su Rai 4 con il film “I segreti di Wind River”: la trama del film che segna l’esordio alla regia di Taylor Sheridan

Martedì 15 febbraio Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone in prima serata alle 21.20 il film “I segreti di Wind River”, avvincente thriller che segna l’esordio alla regia dello stimato sceneggiatore di Yellowstone Taylor Sheridan. Un cacciatore solitario si imbatte nel cadavere della figlia di un suo caro amico nativo americano; mosso quindi da una motivazione personale, l’uomo decide di affiancare l’agente dell’FBI incaricata del caso a trovare il responsabile dell’omicidio.

Interpretato da Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen, I segreti di Wind River può essere visto come il completamento di un’ideale trilogia incentrata sulla frontiera americana che Sheridan aveva iniziato, da sceneggiatore, con Hell or High Water e poi proseguito con lo script di Sicario. A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” che questa settimana sarà interamente dedicata all’affascinante mondo della cartellonistica cinematografica, in compagnia del giornalista, critico ma soprattutto collezionista di manifesti cinematografici Paolo Zelati.