Arera: rincari record per le bollette di luce e gas

Dati Arera: maxi aumento del +131% per la luce e +94% per il gas nel primo trimestre dell’anno. Il Codacons chiede l’intervento del Governo

I dati sui rincari astronomici delle bollette di luce e gas diffusi oggi da Arera dimostrano la totale inadeguatezza delle misure di contrasto fin qui adottate dal Governo, e l’impatto che la crisi energetica sta avendo sulle tasche degli italiani, alle prese in questi giorni con le prime fatture di elettricità e gas relative al 2022.

Lo afferma il Codacons, che chiede al Governo ulteriori sforzi per salvare i bilanci di famiglie e imprese.

“I fondi messi in campo dall’esecutivo non hanno impedito un maxi aumento del +131% per la luce, +94% per il gas nel primo trimestre dell’anno rispetto lo stesso periodo del 2021 – spiega il presidente Carlo Rienzi – Gli interventi del Governo sono quindi stati non solo insufficienti, ma anche inadeguati, soprattutto in considerazione dei nuovi rincari energetici che si profilano nei prossimi mesi”.

“E’ necessario reperire risorse tassando da subito gli extra-profitti delle società dell’energia e azzerando per tutto il 2022 l’Iva e tutte le imposte e gli oneri di sistema che pesano sulle bollette di luce e gas, in modo da salvare i bilanci di famiglie e imprese” – aggiunge Rienzi.

Intanto il prossimo 23 febbraio il Tar della Lombardia deciderà sul ricorso presentato dal Codacons assieme ad altre associazioni dei consumatori, tra cui Assoutenti, volto ad ottenere la sospensione delle delibere Arera che hanno introdotto i pesanti aumenti tariffari di gennaio.