Zero-17: ansie e fobie, il Long Covid dei ragazzi

Tra lockdown e Dad, ansie e fobie sono il Long Covid dei giovani: gli specialisti del servizio Zero-17 dei Fatebenefratelli fanno il punto

Il lockdown e la didattica a distanza hanno lasciato un segno profondo nella psiche di bambini e ragazzi milanesi e lecchesi che il servizio medico Zero-17 sta portando a galla. «Le nuove condizioni di vita delle famiglie e la didattica a distanza hanno avuto un impatto nei minori e lo vediamo dall’emergere di disagi emotivi, difficoltà nella costruzione dell’immagine di sé e, ovviamente, nella relazione con i pari – spiegano Mirko Cristofori e Sabina Baratelli, rispettivamente psicoterapeuta e coordinatore del servizio e neuropsichiatra infantile del poliambulatorio del centro S.Ambrogio Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio, dov’è attivo il servizio Zero-17 rivolto ai minori post Covid, gestito in sinergia con il Pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale di Erba -. Dalle prime visite, cogliamo segnali di una difficoltà nella regolazione emotiva con possibili manifestazioni d’ansia acuta, fobie, ritiro, disturbi del sonno o dell’alimentazione. La rivoluzione Covid ha portato uno sconquasso emotivo anche nei minori: «Le famiglie, per contro, sono più proattive: rispetto ad altri periodi c’è una maggiore propensione a riconoscere i segnali del disagio e a chiedere aiuto ai professionisti. Almeno la metà dei pazienti di zero-17 viene segnalato dai genitori, mentre in passato questa percentuale era molto inferiore. Del resto, anche le famiglie hanno dovuto modificare radicalmente le proprie abitudini di vita e gestire i figli durante il lockdown, oltre a gestire la situazione complessiva e la novità dello smart working, ha causato un sovraccarico di fatica che si sconta».

Cos’è Zero-17

Con Zero-17, la provincia lombardo veneta dei Fatebenefratelli lancia un innovativo servizio per la salute mentale dei minori presso il Centro Sant’Ambrogio di Cernusco sul Naviglio (MI) e l’Ospedale Sacra Famiglia di Erba (CO) che agiranno in sinergia. Il fundraising attivato attraverso il sito http://www. fatebenefratelli.it consente di calmierare in modo importante le tariffe specialistiche. Ecco quali saranno i servizi attivi

Polo Zero-17 Fatebenefratelli a Cernusco sul Naviglio (MI): attraverso consulenze professionali e sostegno al sistema familiare, garantirà un intervento per prevenire ed affrontare eventuali difficoltà dei disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza. Con il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza saranno prese in carico problematiche infantili, tra cui difficoltà d’origine neurologica, neurosensoriale, disturbi del neurosviluppo (disturbi del linguaggio, dello sviluppo cognitivo, dell’apprendimento, della regolazione, disturbi dello spettro dell’autismo) e del disagio psicologico e relazionale. Dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età: sono questi i pazienti a cui si rivolge il servizio, che prevede in più interventi di consulenza scolastica per tutto l’arco dell’età evolutiva. Il servizio di NPIA svolge attività di prevenzione e ricerca, in attiva collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta, con i Medici di Medicina Generale, con la Divisione di Pediatria, con gli altri Settori del Dipartimento di Salute Mentale. Questa struttura garantirà la presa in carico del bambino o adolescente fino al termine del percorso scolastico e formativo e allo stesso tempo – in previsione del raggiungimento della maggiore età del minore – organizzerà con gradualità e flessibilità il processo di valutazione: il Poliambulatorio definirà insieme alle famiglie (sarà presente un servizio di consulenza pedagogica), il progetto di vita dell’assistito ed i necessari raccordi con i servizi sanitari territoriali ed ospedalieri. Al fine di rispondere ai bisogni dei bambini nelle difficoltà linguistiche dello sviluppo, il Polo Zero-17, ha previsto anche la presenza di esperti nell’area logopedica. Sempre all’interno dell’offerta del Polo Zero-17, si è evidenziata la necessità di offrire una ai bambini un’area di attività legata allo sviluppo psicomotorio. Il gioco e i movimenti che il bambino compie in modo spontaneo durante la giornata racchiudono emozioni e sensazioni fisiche e mentali che contribuiscono al suo sviluppo evolutivo. Attraverso il proprio corpo i bimbi sperimentano il concetto di spazio-tempo e concetti logici: la neuro-psicomotricità è una disciplina che si pone come obiettivo primario la promozione dello sviluppo globale del bambino, favorendo l’integrazione armonica degli aspetti motori, funzionali, affettivi, relazionali e cognitivi. La neuro- psicomotricità si svolgerà all’interno di uno spazio ludico, dato che il gioco è il mezzo più semplice ed efficace per apprendere e modificarsi. La terapia neuro-psicomotoria può realizzarsi in modalità individuale o di piccolo gruppo.

stimato per il 2021: è questo l’andamento del tasso di conversione delle visite e dei ricoveri al Pronto Soccorso Pediatrico erbese. Il progetto di riorganizzazione prevede di migliorare l’accoglienza, ridurre i tempi di attesa e di permanenza, garantire la sicurezza dei pazienti e dei familiari, utilizzare il percorso stesso come una preziosa opportunità di educazione ed informazione sanitaria. Le azioni migliorative, definite e già avviate dall’Ospedale Fatebenefratelli di Erba, sono l’adeguamento del personale di assistenza infermieristica pediatrica, il posizionamento, nella sala di attesa, di un tabellone per la proiezione dei tempi di attesa e di altre informazioni sanitarie, adeguamento delle attrezzature cliniche, l’adeguamento degli elementi di arredo, adatto ai pazienti pediatrici, la revisione e miglioramento del triage in Pronto Soccorso Generale, così da adeguarlo maggiormente alle esigenze dei pazienti pediatrici, come previsto dalle linee guida nazionali, l’attività di formazione del personale sanitario, il riesame o definizione delle procedure di gestione delle condizioni di più frequente riscontro in Pronto Soccorso Pediatrico, la revisione dei percorsi interni secondo la logica del “see and treat”, la definizione di una procedura sulla accoglienza ed umanizzazione del percorso del paziente pediatrico in collaborazione con associazioni di volontariato, la definizione di una procedura sulla gestione del dolore, la predisposizione di materiale informativo sui problemi di più frequente riscontro, possibilmente in accordo con i Pediatri di Famiglia ed i Medici di Medicina Generale. Nuovo Pronto Soccorso Pediatrico a Erba: da molti anni l’Ospedale Fatebenefratelli di Erba offre prestazioni di Pronto Soccorso rivolte a pazienti in età pediatrica e la recente pandemia, le indicazioni nazionali sulla attività di triage intraospedaliero, l’evoluzione delle opportunità tecnologiche e del quadro demografico rendono necessario un adeguamento strutturale delle attività del Pronto Soccorso Pediatrico del Sacra Famiglia. Per migliorare la presa in carico dei “piccoli” pazienti e rendere il percorso di cura più semplice, sicuro e rapido è stato avviato un vero e proprio progetto di riorganizzazione del Reparto, che oggi serve una popolazione di 12.500 bambini e ragazzi di età 0-18, residenti nei comuni del territorio circostante ad Erba e facenti parte del Consorzio erbese dei Servizi alla Persona (oltre a molti bambini che provengono da altre aree appartenenti alla provincia di Como, di Lecco e Monza-Brianza). Nel 2019 le visite al Pronto Soccorso Pediatrico sono state 6.338: in media è come se un bambino su due della popolazione di riferimento fosse stato visitato. Nel 2020, anno dell’inizio dell’epidemia Covid-19 le visite si sono ridotte a 2.439, mentre per il 2021 è atteso un valore prossimo alle 4.000 visite. Siamo passati dall’11,3% del 2019 al 13,4%stimato per il 2021: è questo l’andamento del tasso di conversione delle visite e dei ricoveri al Pronto Soccorso Pediatrico erbese. Il progetto di riorganizzazione prevede di migliorare l’accoglienza, ridurre i tempi di attesa e di permanenza, garantire la sicurezza dei pazienti e dei familiari, utilizzare il percorso stesso come una preziosa opportunità di educazione ed informazione sanitaria. Le azioni migliorative, definite e già avviate dall’Ospedale Fatebenefratelli di Erba, sono l’adeguamento del personale di assistenza infermieristica pediatrica, il posizionamento, nella sala di attesa, di un tabellone per la proiezione dei tempi di attesa e di altre informazioni sanitarie, adeguamento delle attrezzature cliniche, l’adeguamento degli elementi di arredo, adatto ai pazienti pediatrici, la revisione e miglioramento del triage in Pronto Soccorso Generale, così da adeguarlo maggiormente alle esigenze dei pazienti pediatrici, come previsto dalle linee guida nazionali, l’attività di formazione del personale sanitario, il riesame o definizione delle procedure di gestione delle condizioni di più frequente riscontro in Pronto Soccorso Pediatrico, la revisione dei percorsi interni secondo la logica del “see and treat”, la definizione di una procedura sulla accoglienza ed umanizzazione del percorso del paziente pediatrico in collaborazione con associazioni di volontariato, la definizione di una procedura sulla gestione del dolore, la predisposizione di materiale informativo sui problemi di più frequente riscontro, possibilmente in accordo con i Pediatri di Famiglia ed i Medici di Medicina Generale.

L’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio FATEBENEFRATELLI ( www.fatebenefratelli.it ) è presente in 50 paesi dei 5 continenti, con circa 400 opere apostoliche. La Provincia Lombardo Veneta, essendo parte di questa grande comunità ospedaliera, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa prestando, senza scopo di lucro, attività sanitarie ed assistenziali in particolare nei confronti di malati e bisognosi. La mission della PLV è in primo luogo l’ospitalità realizzata attraverso interventi appropriati di prevenzione, promozione della salute, cura e riabilitazione, che garantiscano ad ogni utente la cura più adeguata al proprio bisogno di salute, in una logica di corretto ed economico uso delle risorse. La PLV esplica la propria attività assistenziale in 4 contesti regionali differenti (Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia), attraverso 9 strutture sanitarie/socio-sanitarie accreditate presso il SSN per 2192 posti letto complessivi. I Fatebenefratelli, sulle orme del loro fondatore San Giovanni di Dio, si impegnano a garantire un’assistenza integrale, che pertanto consideri e abbracci tutte le dimensioni della persona umana: fisica, psichica, sociale e spirituale. Tale assistenza umanizzata viene agita ogni giorno grazie alla compartecipazione alla missione da parte dei Fatebenefratelli e dei circa 2200 collaboratori assunti a vario titolo all’interno della Provincia Lombardo Veneta.