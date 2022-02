“Ricordi?” in seconda serata su Rai 5: la trama e il finale

Amore e nostalgia in seconda serata su Rai 5 con la prima visione del film “Ricordi?” di Valerio Mieli. Nel cast: Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo, Camilla Diana

Durante una festa, due ragazzi s’incontrano, si piacciono e iniziano a raccontarsi i loro ricordi d’infanzia. I due crescono e cambiano: lui scopre che è possibile un amore che dura nel tempo, lei impara la nostalgia. Con la distanza le immagini di questa relazione, come quelle dell’infanzia, di un lutto, di un’amicizia tradita, di una grande gioia, si modificano.

Si saturano di emozione, o invece sbiadiscono, si cancellano, finché, riesumate da un profumo, da una parola, riemergono più forti, in un presente che scivola via per farsi subito memoria. E’ il film di Valerio Mieli con Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo, Camilla Diana “Ricordi?” in onda lunedì 14 febbraio alle 22.15 in prima visione assoluta su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”, senza interruzioni pubblicitarie. Il film si è aggiudicato il Premio del pubblico alle Giornate degli Autori nella edizione 2018 della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e il NuovoImaie Talent Award vinto da Linda Caridi.