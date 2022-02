Colchicina alleata dopo intervento coronarico percutaneo

Utilizzo di colchicina associato a minore rischio di eventi avversi cardiovascolari maggiori dopo intervento coronarico percutaneo

In una meta-analisi di sette studi, i cui risultati sono stati pubblicati su “openheart” – la colchicina è stata associata a un ridotto rischio di eventi avversi cardiovascolari maggiori (MACE) in pazienti con malattia coronarica (CAD) sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI).

Le evidenze degli studi COLCOT e LoDoCo2

Come riportato in precedenza da PharmaStar, la colchicina, farmaco antinfiammatorio utilizzato principalmente per trattare la gotta, nello studio COLCOT ha ridotto il rischio di eventi cardiovascolari (CV) ischemici in pazienti con infarto miocardico recente e, nello studio LoDoCo2, ha ridotto il rischio di eventi CV in pazienti con malattia coronarica cronica.

«Il PCI, la strategia di riperfusione coronarica preferita, induce un trauma endoteliale che può montare una risposta infiammatoria. Questo ha dimostrato di aumentare la probabilità di ulteriori MACE» premettono gli autori, guidati da Kah Long Aw, clinico dell’Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust.

Risultati guidati da rivascolarizzazioni ripetute, ictus e trombosi dello stent

I ricercatori hanno condotto una revisione sistematica e una meta-analisi di sette studi per un totale di 6.660 pazienti sottoposti a PCI e sono stati assegnati alla colchicina (n=3347) o a un gruppo di controllo (n=3313) dopo la procedura. L’età media era di 60,9 +/ -10 anni.

Sei studi includevano pazienti con ACS entro 13,5 giorni dalla procedura e uno includeva pazienti con ACS o sindrome coronarica cronica. Il follow-up variava da 3 giorni a 22,6 mesi.

I MACE comprendevano restenosi intra stent, rivascolarizzazione ripetuta dei vasi, ictus, trombosi dello stent, arresto cardiaco rianimato e mortalità per tutte le cause, ma non includevano l’infarto miocardico perché gli studi non lo riportavano, specificano i ricercatori.

Rispetto ai controlli, il gruppo colchicina aveva ridotto il rischio di MACE (rapporto di rischio = 0,73; IC 95%, 0,61-0,87; P = 0,0003) e gli studi avevano un’eterogeneità minima (I2 = 6%; P per Cochran Q = 0,38), scrivono Aw e colleghi.

I risultati sono stati guidati dalla rivascolarizzazione ripetuta dei vasi (rapporto di rischio = 0,47; IC 95%, 0,31-0,72; P = 0,0004), trombosi dello stent (rapporto di rischio = 0,5; IC 95%, 0,25-0,98; P = 0,05) e ictus (rapporto di rischio = 0,5; IC 95%, 0,31-0,81; P = .005), specificano i ricercatori, facendo notare che non c’era differenza tra i gruppi nella restenosi intra-stent o nella mortalità per tutte le cause.

Aw e colleghi hanno scoperto che il numero necessario per il trattamento per prevenire un’incidenza di MACE era 41.

Beneficio derivante dall’effetto antinfiammatorio

«Il ruolo benefico della colchicina è probabilmente spiegato dai suoi effetti ad ampio raggio sul processo infiammatorio» scrivono Aw e colleghi.

«La colchicina si concentra nei leucociti e ha un effetto antimitotico primario contro la formazione di microtubuli e fusi» spiegano. «Induce, inoltre, la down-regulation di varie vie infiammatorie influenzando ulteriormente l’attivazione e il reclutamento dei neutrofili, l’aggregazione piastrinica e l’espressione di varie citochine e interleuchine».

«Affinché la colchicina incontri la pratica clinica, sono necessari ulteriori studi per valutare appieno il suo ruolo nel trattamento della cardiopatia ischemica» aggiungono.

«C’è un potenziale promettente per il suo uso nel setting del PCI, ma» sottolineano «sarebbe necessaria un’ulteriore valutazione in particolare della distinzione tra diversi stent (metallo nudo vs. eluizione di farmaco), classificando i pazienti in base al tipo di infarto miocardico (STEMI vs. non-STEMI), nonché personalizzando l’uso della colchicina in termini di durata del trattamento e dose».

Riferimento bibliografico:

Aw KL, Koh A, Lee HL, Kudzinskas A, De Palma R. Colchicine for symptomatic coronary artery disease after percutaneous coronary intervention. Open Heart. 2022;9:e001887. doi: 10.1136/openhrt-2021-001887. leggi