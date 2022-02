“Un viaggio a quattro zampe” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Un viaggio a quattro zampe” con Ashley Judd: la trama del film tratto dal romanzo bestseller di W. Bruce Cameron

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone domenica 13 febbraio alle 21.10 il film “Un viaggio a quattro zampe”. Il film di Charles Martin Smith, tratto dal romanzo bestseller di W. Bruce Cameron, racconta l’emozionante e commovente avventura di Bella, un cane che affronta un viaggio lungo 600 chilometri per ritrovare e ricongiungersi con il suo padrone, un aspirante studente di medicina impegnato come volontario in un ospedale.

Durante il suo lungo percorso, Bella tocca le vite di molti: dal cucciolo di un leone di montagna rimasto orfano a un disgraziato senza tetto veterano di guerra. Nel cast Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp e Wes Studi.