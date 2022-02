Testiamolasicurezza: studenti a scuola di sicurezza con Inail

Qual è il colore dei cavi per la messa a terra e a quale distanza va posizionato il monitor di un computer? E ancora, quante sono le sostanze chimiche contenute nel fumo di una sigaretta, che danni produce il rumore, quali sono i comportamenti da tenere in caso di emergenza a scuola? Questi sono alcuni dei quesiti con cui si misureranno studenti e docenti partecipanti il 15 febbraio, dalle 9.00 alle 12.00, a #Testiamolasicurezza, il flash mob sui rischi e le misure di protezione a scuola, a casa e nei luoghi di lavoro.

L’iniziativa ha l’obiettivo di divulgare tra giovani e adulti la consapevolezza del rischio. Promossa dalla Direzione scolastica regionale e da Inail Direzione regionale Liguria l’iniziativa che è stata presentata, lo scorso 22 novembre, in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, quale progetto unico in ambito nazionale con queste modalità innovative, ha l’obiettivo di promuovere tra giovani e adulti la consapevolezza del rischio.

Le soluzioni alle domande disponibili subito dopo l’invio delle risposte. I risultati del quiz che saranno disponibili al link indicato e potranno essere visualizzati subito dopo l’invio delle risposte daranno la possibilità alla Direzione regionale Inail Liguria di offrire una formazione calibrata sulle esigenze di docenti e studenti, da fruire nel corso dell’anno scolastico.