“Talking to the moon remix” è il nuovo singolo di Gyn ft Nasti

“Talking to the moon”, uno dei brani più noti di Bruno Mars, in versione remix è il nuovo singolo del connubio musicale di Gyn e del producer Nasti

“Talking to the moon” è il nuovo singolo del connubio musicale di Gyn e del producer Nasti, uno dei brani più noti di Bruno Mars. Questo brano è un innovativa versione della nota canzone con delle sonorità synth-pop che enfatizzano già quelle preesistenti e il testo che palesa una disperata ballad d’amore.

BIOGRAFIA

GYN nasce a Napoli classe ‘95 e a 13 anni decide di intraprendere un percorso di formazione nel canto che asseconda la sua grande passione per la musica, con un’innato amore per il POP. Non paga del canto e dell’interpretazione dei brani sottoposti, decide di cimentarsi completamente nella scrittura, divenendo un’artista completa che sa coniugare le melodie della Generazione Z con le influenze nostalgiche dei capolavori della dance degli anni ’90.