“Ogni maledetta domenica” su Rai 4: la trame e il finale

In prima serata su Rai 4 per il ciclo “Back to 90’s” c’è il film “Ogni maledetta domenica”. A seguire “Assassini Nati – Natural Born Killers”

Prosegue su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) il ciclo cinematografico Back to the 90s, una doppietta di film strettamente connessi che omaggiano gli anni ’90. Questa settimana il fil rouge è rappresentato dal regista Oliver Stone, autore del film in prima serata, in onda domenica 13 febbraio alle 21.20, “Ogni maledetta domenica” appassionante thriller sportivo interpretato da un grande cast che comprende Al Pacino, Cameron Diaz, Jamie Foxx, Dennis Quaid, James Woods e Aaron Eckhart. La squadra di football Sharks è in crisi e lo storico coach Tony D’Amato è osteggiato dalla stampa e dalla nuova dirigente, la giovane e senza scrupoli Christina Pagniacci, figlia del vecchio proprietario degli Sharks, recentemente deceduto.

L’infortunio del quarterback e le precarie condizioni di salute del linebacker, oltre che il carattere ribelle del nuovo astro nascente del football appena acquistato dagli Sharks, sembrano dare il colpo di grazie alla squadra, ma l’incontro al primo turno dei play-off a Dallas potrebbe rimettere in discussione la sorte della squadra.

A seguire, un vero e proprio cult firmato sempre da Oliver Stone, “Assassini Nati – Natural Born Killers” psichedelica crime-story dai toni fortemente pulp nata da un’idea di Quentin Tarantino e interpretata da Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr. e Tommy Lee Jones.