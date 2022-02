Moda: Antonio Grimaldi svela la nuova Couture Collection

Presentata la collezione Couture SS 22 “THE ENERGY OF COLOR” di Antonio Grimaldi con protagonista Ikram Abdi Omar

Antonio Grimaldi presenta la nuova collezione Couture SS 2022: un tripudio di colore, energia e vibrazione. Uno sguardo positivo sul futuro, rivolto a tutte le donne e un tributo alle fedeli amiche mediorientali, considerata la partecipazione sul catwalk di Ikram Abdi Omar, modella di fede musulmana, famosa per essersi imposta nel mondo della moda per la sua determinazione nell’indossare l’hijab, il tradizionale velo islamico, anche in passerella.

L’energia del colore che caratterizza la nuova collezione si legge sin dalla prima uscita con Ikram Abdi Omar, in un voluminoso abito color bubblegum e hijab in tinta.

Così Antonio Grimaldi abbandona le tonalità più tenui per lasciare spazio a tinte vibranti, potenti e audaci. Il magenta, il fucsia, il giallo elettrico accanto agli immancabili bianchi e neri, raccontano un mondo gioioso e dirompente che trae ispirazione dal lavoro del grande fotografo americano Irving Penn. Un artista a tutto tondo, interessato ai molteplici aspetti della forma e del colore. I suoi scatti rigorosi e asciutti e le immagini diventate iconiche (come i voluttuosi nudi femminili in bianco e nero e lo studio sui colori dei fiori) rappresentano dunque l’impulso creativo alla base della nuova collezione.

Nel suggestivo salone della Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna a Roma, sono presentati 25 look da red carpet: mini dress e abiti da gran sera dalle linee affusolate e a tubino che si caratterizzano per i volumi esagerati dove i tessuti strutturati e corposi come la duchesse, il taffetà e il gazar sono lavorati insieme a tessuti evanescenti e leggeri come il tulle e le velette.

Lo studio e la ricerca delle forme continuano verso volumi scultorei e vistosi con esplosioni e sovrapposizioni di tessuto che ricordano i petali dei fiori come le grosse maniche di taffetà che diventano mantelli; giochi di tulle, anche plissè, e di velette che vanno a formare lunghe code che partono dalle scollature.

Grandi protagonisti di questa nuova collezione sono i ricami all over. Non più dei touch, ma elementi che danno forma all’abito e ne costituiscono elemento integrante. Ricami in 3D, geometrici, metallici e cristallini che bagnano gli orli come rugiada nei fiori.

Con i loro disegni geometrici enfatizzano i corpetti e i body, impreziosendo e valorizzando la silhouette.

La palette cromatica si arricchisce di colori nuovi per la Maison con un tripudio di toni vivi e intensi: i rosa assumono nuance calde, vive, profonde, come il magenta e il fucsia che convivono con l’arancio e il giallo elettrico.

Anche le piume – ricche e copiose e che si presentano di vario colore, dimensione e forma – contribuiscono a caratterizzare la collezione: spuntano dagli orli, come boa che avvolgono i fianchi, sulle cappe e su scenografici copricapi.

A chiudere la sfilata, sempre Ikram Abdi Omar, con un hijab di colore bianco.