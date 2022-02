Licorice Pizza in arrivo: svelata la data di uscita

Licorice Pizza, svelata la data di uscita dell’attesissimo film di Paul Thomas Anderson: una storia d’amore da godere tutta d’un fiato

Eagle Pictures ha annunciato la nuova data di uscita di Licorice Pizza, una storia d’amore da godere tutta d’un fiato. Sì, lo abbiamo visto in anteprima. È il film dell’anno (o tra i più belli del 2022, questo è certo). Ma ve ne parleremo più avanti!

A quattro anni di distanza dal successo de Il filo nascosto, Paul Thomas Anderson torna sul grande schermo per raccontare una storia d’amore, anzi il primo amore, negli Anni 70 tra due giovani interpretati dai carismatici Cooper Hoffman (figlio del grande Philip Seymour Hoffman) e Alana Haim (membro delle Haim, band per cui il regista ha diretto numerosi videoclip musicali), entrambi al loro debutto cinematografico. Sullo sfondo la San Fernando Valley (che abbiamo già visto in altri film del regista come Boogie Nights e Magnolia). Dal trailer si intravedono anche gli altri membri del cast: Bradley Cooper, Benny Safdie, Tom Waits e Sean Penn.

LICORICE PIZZA, QUANDO ESCE

Licorice Pizza è in arrivo il 17 marzo nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures.

IL TRAILER