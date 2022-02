“Cosa farò di me” è il nuovo singolo dei Lasonda

“COSA FARÒ DI ME” è il nuovo singolo de LaSonda, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano apre un nuovo capitolo musicale della band

I Lasonda tornano con un nuovo singolo a due anni dal precedente brano “Ma Se Cade Fa Rumore”, dopo anni di soddisfazioni tra opening importanti (Verdena, Bud Spencer Blues Explosion, F.A.S.K, Linea77, Omar Pedrini, Tre Allegri Ragazzi Morti) e apprezzamenti della critica nazionale.

“Si potrebbe dire che sia il brano che più ci rappresenti, sia umanamente sia artisticamente; perché è una domanda che spesso ci poniamo. Perché spesso non abbiamo risposte, ammesso che sia possibile averne (tanto più in questo momento storico). Quando si commettono errori, quando si cade, quando si perde, quando si fallisce, una delle prime cose che ci vengono in mente è questa: Cosa farò di me?”

Cosa Farò Di Me rivela la lucidità con cui i LaSonda si guardano allo specchio, riflettendo su tutto quello che definisce i momenti, le scelte, le cadute di ogni giorno. Una domanda spontanea, immediata, per reagire al silenzio. La risposta può essere altrettanto semplice: buttarsi come strofe, perché in fin dei conti la vita è semplice e va affrontata un po’ così.

BIO

La band nasce nel 2013 dedicandosi sin da subito all’attività live dividendo spesso il palco con artisti come Verdena, Bud Spencer Blues Explosion, F.A.S.K, Linea77, Daniele Celona, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bastard Sons Of Dioniso, M.Antonietta e tanti altri.

Ad Aprile 2015 esce il loro primo EP, “Luna3“, edito dalla Diverge Records e registrato a Londra nei Battersea Park Studios, mentre nel giugno 2015 ottengono l’RTVPass di RockTV Italia grazie al video ufficiale del brano “Lezione di Astronomia“, regia di Gianluca & Giulia Grandinetti. Il 2015 si conclude con tantissimi live, tra cui la partecipazione al M.E.I. e al Festival delle Generazioni con Omar Pedrini, mentre il 2016 inizia positivamente grazie al secondo posto ottenuto a “Sanremo Rock Festival” svoltosi a Casa Sanremo, continuando poi con le partecipazioni al Nessun Dorma Guidonia Rock Festival e Musica da Bere.

Il 2017 inizia con il riconoscimento della redazione di Classic Rock Italia come miglior band del contest di inizio anno, nel frattempo la band continua a lavorare sui nuovi brani per tutto il 2018, ma senza lasciare i live. Il 1° gennaio 2019 esce in esclusiva sul portale All Music Italia il video del nuovo singolo “32 Dicembre”, mentre il 14 giugno 2020 esce il singolo “Ma Se Cade Fa Rumore”.

Nel 2022 inizia un nuovo capitolo musicale per la band con il singolo “Cosa Farò Di Me”, disponibile dal 21 gennaio, che anticipa l’uscita del nuovo disco previsto per la primavera, prodotto dalla stessa band e da Andrea Mei (Nomadi, Danilo Sacco, The Gang) al Potemkin Studio di Macerata.

Sito

http://www.lasonda.it