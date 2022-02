“Ad olio” è il nuovo video di Nico Maraja

Disponibile su YouTube il videoclip di “Ad Olio”, il singolo di Nico Maraja tratto dal suo ultimo album “Imenotteri e cosmi”

Un tuffo in un dipinto animato: stop motion ed effetti graficI danno vita ad un video onirico dove i riferimenti all’infanzia si mescolano a quelli del mondo adulto, con un approccio ispirato alle irriverenti animazioni dei Monty Phyton.

E’ il nuovo video di Nico Maraja; il brano è “Ad olio”, tratto dal suo ultimo album “Imenotteri & cosmi”, uscito a novembre.

IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=LBhbgaqmVUo

Il brano prende spunto dall’“Acquarello” di Toquinho che, in questo caso, diventa un quadro ad olio. Il mondo disegnato da Nico, però, maschera un sentire più tormentato e triste, fatto di fragilità, paure e ipocrisie. Se il protagonista, inizialmente, si trova a dipingere un foglio grande come il mondo, alla fine si rende conto che in realtà il suo mondo è grande come un foglio.

Il videoclip di Mattia Montesano è un esperimento coraggioso al quale hanno collaborato anche Giulia Maccacaro e lo stesso Nico Maraja.

CREDITI:

Brano:

Nico Maraja – testo e musica, Voce, Pianoforte, Chitarra, Cori

Pier Panzeri – Chitarre

Alessio Baldi – Chitarra elettrica

Video:

Regia, montaggio e color: Mattia Montesano

Disegni e animazioni: Mattia Montesano, Giulia Maccacaro, Nico Maraja