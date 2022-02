Previsioni meteo 12 febbraio 2022: piogge sparse sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 12 febbraio 2022: isolate precipitazioni sulla nostra Penisola, nevose sui rilievi, e temperature in calo

Dopo lunghi periodi stabili con l’alta pressione, condizioni meteo più instabili sull’Italia, seppur a macchia di leopardo. Nella giornata di oggi infatti si faranno ancora sentire gli effetti del veloce passaggio di un perturbazione di origine atlantica che sta scivolando verso il meridione. Saranno possibili piogge isolate al Nord-Ovest, ma anche sulle regioni adriatiche del Centro, Puglia e Calabria. Neve su Alpi e Appennino a quote medio-basse, mentre le temperature caleranno ovunque.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un miglioramento del tempo, con innocua copertura nuvolosa. Attenzione poi perché da lunedì il maltempo tornerà a fare la voce grossa con piogge diffuse al Nord e, nella giornata di martedì, anche sulle regioni centrali.

Intanto per oggi, sabato 12 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità e precipitazioni sparse al Nord-Ovest ed Emilia Romagna, con neve sui rilievi oltre i 500-800 metri, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio residui fenomeni sulle Alpi occidentali e sereno altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi con deboli fenomeni sulle regioni adriatiche, neve sui rilievi oltre i 900-1300 metri, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio residui fenomeni in Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità sulle Marche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare su tutte le regioni.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto ma con nuvolosità in aumento.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni in Molise. Al pomeriggio deboli piogge su Puglia e Calabria, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità irregolare su tutte le regioni con tempo per lo più asciutto e isolati fenomeni nelle zone interne delle regioni peninsulari.

In Calabria nuvolosità irregolare in mattinata su tutto il territorio, locali piogge al pomeriggio sullo Ionio; in serata non si attendono variazioni con precipitazioni sulla costa orientale e tempo asciutto sui restanti settori.

Temperature minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud e Isole Maggiori; massime in generale diminuzione.

