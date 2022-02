Previsioni meteo 11 febbraio 2022: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 11 febbraio 2022: peggioramento del tempo nel corso del fine settimana con il ritorno delle piogge e nevicate sui rilievi

Condizioni meteo in evoluzione nelle prossime ore sull’Italia dopo una lunga fase caratterizzata dal dominio dell’anticiclone. Nella giornata di oggi l’alta pressione tenderà gradualmente a ritirarsi dalla nostra Penisola, lasciando spazio all’arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Al Nord avremo dunque cieli coperti e prime piogge di debole intensità sulle aree occidentali, mentre sul resto dell’Italia il clima sarà ancora soleggiato.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo possibilità di precipitazioni anche al Centro, mentre il maltempo farà la voce grossa specie da lunedì quando avremo precipitazioni diffuse al Centro-Nord e un calo delle temperature.

Intanto per oggi, venerdì 11 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi ovunque con deboli piogge tra Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi con deboli precipitazioni su Liguria e Alpi orientali, con neve oltre i 1200-1300 metri. In serata ancora piogge tra Liguria e Pianura Padana, con neve in Appennino oltre 1300 metri, variabilità asciutta altrove.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti in Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma con tempo asciutto, piogge in arrivo nella notte sulle regioni adriatiche e neve oltre i 1400-1500 metri.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con assenza prevalente di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in graduale aumento, qualche pioggia nella notte in Molise.

In Calabria ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, nubi sparse al pomeriggio sulle zone meridionali; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve aumento al Nord, al Sud e sulle Isole, stazionarie o in lieve calo al Centro; massime stabili o in generale diminuzione.

