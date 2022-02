Previsioni meteo 8 febbraio 2022: anticiclone protagonista

Le previsioni meteo di oggi, martedì 8 febbraio 2022: nuova rimonta anticiclonica dopo il passaggio instabile di lunedì e bel tempo su tutta l’Italia

Condizioni meteo in deciso miglioramento su tutta l’Italia dopo il veloce passaggio instabile di ieri che ha portato nuvole e piogge sparse al Centro-Sud, oltre a un calo delle temperature. Nella giornata di oggi l’anticiclone riprenderà gradualmente vigore, regalando cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Temperature stazionarie, con possibilità di gelate al mattino nelle zone di pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’anticiclone delle Azzorre continuerà ad essere protagonista dello scenario meteo sul nostro Paese anche nei prossimi giorni. Le perturbazioni si manterranno infatti lontane dall’Italia, che continuerà ad essere abbracciata dall’alta pressione: di conseguenza fino al prossimo weekend avremo tempo stabile e valori termici superiori alla media stagionale.

Intanto per oggi, martedì 8 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, qualche addensamento sulle Alpi di confine orientali. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse in formazione sulla Liguria, sereno altrove.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio nel corso della mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni ovunque, poco nuvoloso solo sulla Puglia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ovunque.

In Calabria giornata all’insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il territorio; cieli prevalentemente sereni anche nel corso della serata su tutti i settori.

Temperature minime e massime in generale calo.

