Previsioni meteo 7 febbraio 2022: maltempo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 7 febbraio 2022: rapido passaggio instabile accompagnato da un calo delle temperature sulle regioni adriatiche e al Sud

Condizioni meteo in evoluzione su parte dell’Italia in queste ore a causa di un parziale arretramento dell’alta pressione che nella giornata di ieri ha regalato cieli sereni da Nord a Sud. Nella giornata di oggi avremo infatti un rapido peggioramento sulle regioni del versante adriatico e al Sud, dove non mancheranno piogge e nevicate a quote medio-alte sui rilievi. Tempo in prevalenza stabile sulle regioni tirreniche, con temperature massime in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il maltempo durerà davvero poco sulla nostra Penisola perché già dalla giornata di domani l’anticiclone delle Azzorre riprenderà la scena. Anche nei prossimi giorni l’alta pressione continuerà ad abbracciare l’Italia, dove avremo tempo stabile e valori termici superiori alla media stagionale.

Intanto per oggi, lunedì 7 febbraio 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità alternata a schiarite ma senza fenomeni associati, salvo deboli precipitazioni sulle Alpi orientali. Al pomeriggio tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Pianura Padana. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole sui settori tirrenici con deboli piogge sul Lazio, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni salvo locali piogge sull’Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori con locali piogge su Campana, Calabria e Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge su Molise, Campania, Calabria e Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata deboli piogge sul Molise, asciutto altrove ma con molte nuvole in transito. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento al Nord e al Centro, minime in calo sulle regioni del Sud Italia.

