“Piccoli animali si raccontano” è il nuovo libro di Manuela Monti

Disponibile nelle librerie e online “Piccoli animali si raccontano. Storie divertenti ed educative per vincere paura e timidezza” di Manuela Monti

Il libro raccoglie quattro racconti ambientati nel mondo animale. I personaggi condividono con il lettore emozioni, desideri e paure scoprendo che c’è sempre qualcosa da fare per affrontarle e risolverle.

I racconti sono rivolti a grandi e piccini come supporto ad una buona relazione educativa.

Manuela Monti, psicologa/psicoterapeuta, ha conseguito una prima specializzazione a orientamento sistemico relazionale con particolare applicazione alla consulenza familiare e una seconda a indirizzo cognitivo comportamentale. Esercita come libero professionista ed è spesso impegnata in corsi di formazione per docenti e/o genitori. Ha pubblicato: Piccole storie, 2013; Mamma, papà… oggi vi racconto una storia, 2016; Il sorriso di Donna Rosa in Intrecci d’autore, 2017 e, nelle nostre edizioni, L’orso Bu e altri racconti, mamma e papà raccontategli una storia, 2014.

MANUELA MONTI/ PICCOLI ANIMALI SI RACCONTANO. Storie divertenti ed educative per vincere paura e timidezza

Pagine 64 – Prezzo 9 euro.