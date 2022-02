LeCoseCheNonDico: fuori il nuovo videoclip

#LeCoseCheNonDico online su YouTube con il videoclip del singolo “ISOLAMENTO FIDUCIARIO” (Beng! Dischi 2022)

ISOLAMENTO FIDUCIARIO è il primo singolo di Francesca Carboni, in arte #LeCoseCheNonDico, nato dalla collaborazione con Beng! Dischi.

Il singolo dalle sonorità elettro-pop che si fondono con il cantautorato e l’indie-pop italiano raggiungendo i 12.000 streaming su spotify.

È entrato, inoltre, in rotazione su RAI Radio 2 Indie e ricopre la posizione 19 della TOP20 della Classifica Radio indipendenti Italiana a cura del Meeting delle Etichette Indipendenti (M.E.I.).

Ora è finalmente disponibile anche il videoclip del brano presentato in anteprima esclusiva su Mescalina.it. Il video è stato realizzato da Diego Spadaro per Cineseries sfruttando le tecniche della motion graphics.

BIOGRAFIA: Francesca nasce in Sardegna e inizia il suo percorso musicale a 10 anni con le prime lezioni di pianoforte e solfeggio, negli anni si avvicina alla musica in maniera diretta e consapevole, spinta dalla necessità di raccontarsi. Si diploma in canto moderno e composizione al CPM di Milano, esperienza fondamentale per il suo percorso artistico e personale e nel 2019 arriva in finale al Genova per Voi.

LINK – #LECOSECHENONDICO

https://linktr.ee/LeCoseCheNonDico