“Il Senso” è il nuovo brano di Reverendo Secret

“Il Senso” è il nuovo singolo del cantautore Reverendo Secret: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme streaming

Uno sguardo al mondo di oggi che ricerca la felicità nelle cose materiali, dimenticando che bisogna cercare qualcosa di più profondo nel nostro vivere quotidiano: è la nostra vita, i nostri affetti, un sorriso di una persona vicina, il panorama da ammirare, che racchiudono tutte le bellezze del mondo.

Un brano di luce e speranza dove l’artista trova tutte le risposte nella fede.

Bisogna guardare alla spiritualità più autentica, bisogna guardare a se stessi come a essere pensanti e riflessivi, capaci di andare oltre e vedere il bello delle cose.

Dedicato al Beato Carlo Acutis santo Millennial, testimone di carità in un’epoca lussuosa e materiale, l’artista ci accompagna in un viaggio mistico, spirituale e introspettivo. E’ importante la testimonianza di Carlo capace di creare una rivoluzione interiore che si interfaccia con la pietà personale di ogni individuo.

Reverendo Secret ha affermato: “In un mondo che fa del vizio e del materialismo le sue ossessioni quotidiane spesso ci si dimentica che l’amore divino inteso come amore universale è alla portata di tutti. Carlo diceva che abbiamo Gerusalemme sotto casa e non ce ne rendiamo neanche conto. Tutti i giorni vissuti senza cercare un perché umile superiore che non tramonta e rende completa l’esistenza. L’alchimia è una scienza che si occupa di qualcosa che non esiste ma allo stesso tempo è resa reale dall’anima che arricchita amplia i suoi orizzonti. Non per niente Carlo vedeva un universo in ogni persona che incontrava. E questa è una grande lezione per tutti noi”.

Un messaggio profondo contornato da un sound malinconico, che rievoca emozioni ed è in grado di trascinarti nel suo mondo interiore, fatto di esoterismo e spiritualità, quel sound che lo contraddistingue da sempre.

L’interpretazione emotiva dell’artista è sentita …si lascia andare a un grido d’amore. La sua voce rauca e imponente rende più affascinante il brano, mentre il riff di chitarra offre quell’energia autentica e magica, con un alto grado di coinvolgimento.

Il brano ricorda Cieli d’Africa canzone cantata con Vivienne Lorean di Reverendo Secret.

“Il Senso” è accompagnato da un videoclip che vede l’artista nelle vesti di un Gesù Contemporaneo che nella trasfigurazione apre le porte alchemiche della sapienza in una location del tutto unica e rara… delle vere Piramidi. Carlo è una presenza viva nell’essenza della Trinità attraverso la coppa e i nastri simboli presenti nel video.

Norak Odal, Esoterista di fama, ha curato nei dettagli il racconto delle scene e dei particolari sapientemente filmate e messe insieme dalla fantastica regia di Luca Pederneschi. La Partecipazione straordinaria di Lucio Russo nelle vesti di un eremita mistico e l’organizzazione impeccabile di Amanda Archetti hanno fatto il resto.

Inoltre, come testimonianza dell’ottimo lavoro fatto, bisogna dire che Reverendo Secret è stato presentato come uno dei possibili candidati alla vittoria del Festival di San Marino che dà la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest 2022.

Il singolo “Il Senso” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon ecc. Mentre il videoclip è possibile guardarlo su YouTube.

Chi è Reverendo Secret

Michele Lattanzio, alias Reverendo Secret, nasce il 2 marzo 1978 a Schweinfurt (Germania), ma è pugliese. Attraverso le sue canzoni comunica una profonda visione dell’ignoto in forme surreali e metafisiche. La sua ricerca è incentrata nella particolare formazione interiore ed esoterica ottenuta da uno studio accurato e metodologico di tarocchi, oracoli, fantasmi e leggende. Del tutto personale e mistica è la sua predisposizione verso l’oltre e la sua originalità espressiva e creativa. Con ispirazioni e richiami di enorme pregio, l’artista riesce a comunicare le sue visioni attraverso la poesia, l’interpretazione e la composizione, alle quali conferisce la dottrina millenaria del suo sapere. Particolare è l’improvvisazione attraverso parole e argomenti con i quali sfida le leggi della materia e dello spirito generando dal nulla capolavori di assoluta grandezza. E’ un cantante-cantautore eclettico venuto alla ribalta con Italian’s Got Talent 2016, in cui improvvisando canzoni create da parole date a caso dal pubblico, ha impressionato favorevolmente i 4 giudici e la platea fino ad arrivare alla standing ovation.

Cantante-autore, polistrumentista, vanta esperienze musicali italiane ed internazionali web, radio e TV.

Repertorio: proprio, italiano folk nazional popolare, leggero italiano ed internazionale di vario tipo alla fine di creare uno spettacolo coinvolgente è importante.

Considerato ormai un astro nascente del panorama nazionale e internazionale, genio indiscusso del nostro tempo.