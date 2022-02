Il rischio demenza aumenta con la durata del diabete

Dopo una riduzione iniziale, il rischio di demenza aumenta con la durata del diabete di tipo 2 inizialmente diagnosticato secondo un nuovo studio

Dopo una diagnosi di diabete di tipo 2 il rischio di demenza sembra ridursi per i primi cinque anni, per poi riprendere a crescere man mano che il diabete progredisce, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Age and Ageing.

«Abbiamo identificato un’associazione non lineare tra la durata del diabete di tipo 2 e il rischio di demenza. I medici dovrebbero monitorare da vicino la funzione cognitiva nei pazienti diabetici oltre i primi anni dopo la diagnosi, perché il successivo aumento della demenza si è verificato in tutti i gruppi di trattamento» hanno scritto il primo autore dello studio Constantin Reinke e colleghi dell’Università di Rostock, in Germania.

Negli ultimi decenni, la prevalenza globale sia del diabete che della demenza è aumentata. L’OMS prevede un aumento della prevalenza della demenza per tutte le cause fino a raggiungere i 152 milioni di persone entro il 2050. Il diabete di tipo 2 è un noto fattore di rischio per la demenza e la sua prevalenza è stata stimata intorno al 6,28% (462 milioni di persone) a livello globale e di circa il 22% tra le persone di età pari o superiore a 70 anni. Anche il prediabete ha dimostrato di essere un fattore di rischio per la demenza e la malattia di Alzheimer.

Se i fattori di rischio cardiovascolare rappresentano i driver principali dell’aumento del rischio di demenza nella mezza età, il diabete sembra essere il predittore più forte tra i fattori di rischio cardiovascolari in età avanzata, hanno fatto presente i ricercatori.

Rischio di demenza aumenta con la durata del diabete

Per esaminare il legame tra la durata del diabete e il rischio di demenza, hanno analizzato i dati di quasi 14mila persone della più grande assicurazione sanitaria tedesca che avevano più di 65 anni, una nuova diagnosi di diabete di tipo 2 e almeno tre mesi di follow-up. L’età media alla diagnosi del diabete era di 76,9 anni.

Nel 2014 si sono verificati 2.558 casi incidenti di demenza, 2.845 persone sono decedute e 8.544 hanno raggiunto la fine del follow-up (follow-up medio per paziente, 4,18 anni). Un anno dopo la diagnosi di diabete, il rischio di demenza era diminuito del 26% ed è rimasto pressoché costante per i tre anni successivi, raggiungendo un minimo dopo 4,75 anni per poi risalire fino alla fine del follow-up.

«L’interazione tra la durata del diabete di tipo 2 e le diverse strategie di trattamento non ha modificato il modello a U per tre delle quattro strategie di trattamento e ha rivelato la forma a U più forte per il trattamento con insulina. Solo il gruppo con strategia di trattamento mista non ha rivelato un chiaro modello a U» hanno riferito gli autori.

Il principale risultato dello studio è il rischio di demenza a forma di U nel tempo dal momento della diagnosi di diabete. Possibili spiegazioni per l’elevata incidenza iniziale di demenza includono un migliore screening nei pazienti con diabete, conseguenza di una situazione metabolica deteriorata anche prima della diagnosi e una maggiore esposizione ai servizi medici. La successiva riduzione dell’incidenza della demenza 2-5 anni dopo la diagnosi di diabete potrebbe essere dovuta allo stile di vita e all’intervento farmacologico, ma potrebbe anche dipendere da una maggiore consapevolezza della demenza nei soggetti diabetici.

Si può presumere che dopo un’esposizione più lunga al diabete e alle sue complicanze l’incidenza della demenza aumenti nel tempo a partire da circa 5-8 anni dopo la diagnosi iniziale di diabete di tipo 2. Sono comunque necessarie ulteriori ricerche per ottenere un quadro più completo e derivare implicazioni pratiche per la prevenzione e il trattamento del deterioramento cognitivo in questi soggetti.

«I nostri dati suggeriscono che i medici dovrebbero essere incoraggiati a continuare a monitorare attentamente lo sviluppo della funzione cognitiva nei pazienti diabetici, anche se la malattia è stata diagnosticata da più di 2 anni» hanno concluso i ricercatori. «La ricerca futura dovrebbe valutare se la prevenzione primaria, il rilevamento e il trattamento del diabete potrebbero essere utili non solo per quanto riguarda lo sviluppo del diabete stesso, ma anche per lo sviluppo della demenza.

Altre possibili motivazioni

Leann Olansky, endocrinologo della Cleveland Clinic, in Ohio, non coinvolto nello studio, ha suggerito che la metformina fosse probabilmente inclusa in molti dei regimi di trattamento dei pazienti all’inizio della loro malattia. «Questa terapia è nota per proteggere dalla demenza. D’altra parte è noto che l’ipoglicemia aumenta il rischio di demenza, quindi agenti sulfonilureici e insulina potrebbero essere aggiunti in seguito e potrebbero spiegare l’aumento del rischio dopo i primi anni».

Secondo Sevil Yasar, professore associato di medicina presso la Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora, nel Maryland, non coinvolto nello studio, i cambiamenti dello stile di vita che possono essere adottati dopo la diagnosi di diabete, come più esercizio fisico e perdita di peso, possono essere protettivi nei confronti della demenza, spiegando il calo iniziale del rischio. «Inoltre che le persone con diabete vengono trattate in modo aggressivo e forse questo potrebbe essere il vantaggio a breve termine della riduzione del rischio di demenza» ha aggiunto.

«Nonostante questi potenziali benefici a breve termine, i cambiamenti vascolari iniziano a verificarsi indipendentemente dall’efficacia del trattamento del diabete» ha concluso. «Inoltre la compliance alla terapia tende a diminuire nel tempo, un altro fattore che potrebbe aiutare a spiegare l’aumento del rischio di demenza e altre condizioni di comorbidità».

Bibliografia

Reinke C et al. Diabetes duration and the risk of dementia: a cohort study based on German health claims data. Age and Ageing, Volume 51, Issue 1, January 2022, afab231.

