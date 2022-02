Daniele Gangemi vince gli “Scene Awards” dell’Arkansas, assegnati al The Joint Comedy Theater di Little Rock

Durante il Gala degli “Scene Awards”, al The Joint Comedy Theater di Little Rock, Freddy Moyano l’ha rifatto!

E a dirla tutta, collegati in diretta dall’Italia grazie ai potenti mezzi telematici che la tecnologia odierna offre, lo speravamo un po’ tutti.

Infatti, dopo il memorabile Gala di settembre che si è tenuto a Green Bay, nel Wisconsin, in occasione del prestigioso ed attesissimo BOW GALA 2021, durante il quale il noto Direttore Artistico Freddy Moyano (Produttore, Montatore e Regista nato a Madrid, in Spagna, ma dal 2002 residente in America e dal 2015 a tutti gli effetti cittadino statunitense), per l’occasione anche istrionico presentatore, si lasciava andare ad un sincero e commovente entusiasmo annunciando che il prestigioso premio “Best C-omedy-Flavored Film” andava in Italia, a “Fratelli Noir” di Daniele Gangemi (del quale involontariamente, e comunque simpaticamente, storpiava il nome in “Ganghemi” con un evidentemente e ben riconoscibile accento statunitense, passando così definitivamente alla storia dell’aneddotica cinematografica), stanotte, come anticipato, Moyano l’ha fatto di nuovo!

Freddy infatti, annunciando con evidente trasporto ed orgoglio la vittoria come “Best Short under 10 Minutes” di “Fratelli Noir” (“Noir Brothers”), storpiava nuovamente, ma sempre sempre involontariamente e col suo accento tipicamente statunitense, il cognome del pluripremiato Regista italiano in un simpaticissimo “Ganghemi”!

Ma come detto sopra, in fondo, dall’Italia ci speravano davvero tutti di risentire Moyano storpiare senza malizia questo cognome sempre più popolare nel mondo del cinema indie di tutto il mondo: sarebbe stato infatti il segnale chiaro, evidente e certo che Gangemi stava per portare a casa un’altro ambito trofeo cinematografico internazionale.