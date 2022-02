Chirurgia dentale: celecoxib efficace contro il dolore

Una singola dose di celecoxib è efficace e sicura nel trattamento del dolore da moderato a severo dopo un intervento chirurgico dentale

Una singola dose di DFN-15, formulazione orale liquida contenente il principio attivo celecoxib, da 62,5 mg a 250 mg, è efficace e sicura nel trattamento del dolore da moderato a severo dopo un intervento chirurgico dentale. E’ quanto evidenziano i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Pain.

Per trattare il dolore acuto dopo interventi chirurgici dentali, viene comunemente utilizzata una varietà di farmaci analgesici. È stato riportato che circa il 12% di tutte le prescrizioni di oppioidi negli Stati Uniti sono correlate a procedure odontoiatriche e che gli oppioidi vengono prescritti il ​​27,5% delle volte in cui gli analgesici sono necessari dopo le procedure odontoiatriche.

Tuttavia, i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) possono essere efficaci quanto gli oppioidi in questa indicazione.

In una revisione sistematica degli studi pubblicati sugli analgesici orali a dose singola, celecoxib 400 mg si è dimostrato efficace quanto o più efficace di alcuni oppioidi e ha mantenuto una lunga durata d’azione (8 ore) per procedure odontoiatriche dolorose, come l’estrazione del terzo molare.

Inoltre, i FANS producono un’analgesia significativa senza effetti collaterali associati agli oppioidi, come sedazione, nausea e vomito, e hanno un basso rischio di abuso e dipendenza.

Inibitori selettivi dell’isoenzima ciclossigenasi di tipo 2 (COX-2), come celecoxib, sono più sicuri di altri FANS per la loro mancanza di effetti sulla barriera mucosa del tratto gastrointestinale (GI).

Celecoxib è un inibitore selettivo della COX-2, approvato per la gestione del dolore acuto negli adulti.Il suo uso è associato a una minore incidenza di ulcere e sanguinamenti del tratto gastrointestinale superiore e a un minor numero di sintomi gastrointestinali rispetto ai FANS non selettivi.

Se usati come trattamento analgesico perioperatorio, gli inibitori selettivi della COX-2 possono essere più sicuri dei FANS non selettivi, soprattutto per quanto riguarda il rischio di sanguinamento, ematomi della ferita incisionale e ulcerazione gastrointestinale, senza effetti noti sulla fusione ossea e sulla guarigione delle ferite.

Oltre all’entità del sollievo dal dolore (PR), il tempo all’inizio dell’effetto analgesico è una considerazione importante nella gestione del dolore acuto. La rapida insorgenza di PR è altamente auspicabile per i pazienti e può ridurre la probabilità di assumere ulteriori farmaci che possono portare a eventi avversi.

DFN-15 è una formulazione orale liquida contenente il principio attivo celecoxib a una concentrazione di 25 mg/mL e formulata in un sistema di somministrazione brevettato che consente un tasso di assorbimento più rapido rispetto alla formulazione in capsule, portando a una concentrazione plasmatica di picco più elevata entro 1 ora.

Le aree parziali sotto la curva della concentrazione plasmatica nel tempo (pAUC) nell’intervallo da 15 minuti a 2 ore dopo una dose di 120 mg di DFN-15 erano almeno 3 volte maggiori delle pAUC dopo una dose di capsula orale da 400 mg.

In questo nuovo studio clinico è stata valutata l’efficacia e la sicurezza di 3 dosi di DFN-15 (62,5, 125 e 250 mg), somministrate per via orale in dose singola, per il trattamento del dolore acuto, da moderato a grave dopo l’estrazione di terzi molari mandibolari inclusi (ossea parziale o totale). Le valutazioni di efficacia includevano sia l’entità dell’analgesia che il tempo di PR

L’efficacia analgesica e la sicurezza di DFN-15, una nuova formulazione liquida orale di celecoxib con un assorbimento più rapido rispetto alla capsula, sono state valutate nel trattamento del dolore acuto in pazienti adulti dopo chirurgia dentale.

In questo studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, dose-ranging, sono stati inclusi 120 adulti sani che sono stati sottoposti all’estrazione di terzi molari mandibolari inclusi bilateralmente e che hanno manifestato dolore postoperatorio da moderato a severo. Questi pazienti hanno ricevuto, in modo casuale in un rapporto 1:1:1 :1, una dose di placebo o DFN-15 a 3 dosi: 62,5, 125 e 250 mg.

I partecipanti sono stati valutati in punti temporali prestabiliti nell’arco di 8 ore dopo la somministrazione del farmaco in studio, utilizzando diversi strumenti, tra cui la scala numerica di valutazione del dolore a 11 punti, la scala di sollievo dal dolore a 5 punti e la scala di soddisfazione del trattamento a 5 punti.

Era consentito l’uso di un analgesico di salvataggio (ossicodone/paracetamolo).

L’endpoint primario era la somma della differenza di intensità del dolore (SPID) nel periodo postdose di 6 ore (SPID6), che è stata confrontata tra ciascuna dose di DFN-15 e il placebo utilizzando l’analisi della covarianza.

Sono state analizzate anche altre valutazioni del sollievo dal dolore, dell’uso di farmaci di salvataggio e della sicurezza.

Tutte e 3 le dosi di DFN-15 erano significativamente superiori al placebo in SPID6 (differenza media dei minimi quadrati rispetto al placebo: -756,6, -1120,7 e -1355,1, p<0,0001 per tutti i confronti).

Inoltre, DFN-15 si è mostrato generalmente superiore al placebo in altri endpoint, inclusa la riduzione dell’intensità del dolore, la velocità e l’entità del sollievo dal dolore, la soddisfazione del trattamento e l’uso di farmaci di salvataggio.

DFN-15 è risultato simile al placebo nell’incidenza di eventi avversi senza effetti correlati alla dose apparente.

Questo studio dimostra che il trattamento a dose singola di DFN-15 è sicuro e ben tollerato a dosi fino a 250 mg, la dose più alta utilizzata nello studio. Gli eventi avversi riportati nei partecipanti trattati con DFN-15 erano simili, per frequenza e tipo, ai partecipanti trattati con placebo. La dose più alta di 250 mg non è stata associata ad alcuna evidenza di maggiori rischi per la sicurezza.

In sintesi, DFN-15, come formulazione in soluzione orale di celecoxib, offre potenziali vantaggi terapeutici in termini di insorgenza più rapida dell’analgesia e sollievo dal dolore precoce con entità maggiori rispetto alle formulazioni orali solide.

